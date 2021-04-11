Польща посилить санкції проти Росії через військову агресію на Донбасі

У Польщі мають намір посилити санкції проти Росії через її агресивні дії проти України.

В уряді сусідньої країни стурбовані тим, що РФ стягує військову техніку до кордонів України, повідомляє агентство РАР.

"Польща постійно працює над посиленням режиму санкції ЄС проти Росії через її агресивну політику в Україні", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві закордонних справ Польщі додали, що на Донбасі з початку року зросла кількість випадків порушення перемир'я і обстрілів з боку окупантів.

"З середини березня випадків порушення умов перемир'я є втричі більше, ніж в січні і лютому, що підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Все частіше зустрічаються випадки дуже інтенсивних, провокаційних обстрілів з боку нелегальних збройних формувань, які підтримує Росія. Це призводить до серйозних інцидентів, в внаслідок яких гинуть українські солдати", – повідомили польські дипломати.

Відзначається, що скоро МЗС Польщі буде головувати в ОБСЄ і вони мають намір вживати заходів для деескалації війни на Донбасі.

"Наше занепокоєння, так само як і союзників, викликає зосередження російських військ поблизу українських кордонів, в тому числі в окупованому Криму та на Чорному морі", – акцентували в МЗС Польщі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау 8 квітня здійснив надзвичайно терміновий візит до Києва, в світлі загрози миру на кордонах України.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Росія продовжує стягувати військову техніку до кордонів України. 11 квітня колони машин і озброєння були помічені в Краснодарському, Воронезькому, Тамбовській, Ростовському і Брянськом регіонах.