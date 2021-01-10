Папа Римський закликав вакцинуватися проти коронавірусу

Папа Римський Франциск назвав "етичним обов'язком кожного" зробити щеплення проти коронавірусу, щоб захистити не тільки своє, а й життя інших людей.

Сам він зізнався, що планує вакцинуватися одним із перших у Ватикані, вже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що з етичної точки зору кожен повинен прийняти вакцину. Це етичний вибір, тому що ви граєте своїм здоров'ям, своїм життям, але ви також граєте і життями інших", – цитує видання слова понтифіка в інтерв'ю телеканалу Canale 5.

Зазначається, що найменша суверенна держава в світі Ватикан, де проживає приблизно 825 осіб, збирається найближчим часом почати власну кампанію вакцинації проти COVID-19.

"Наступного тижня ми почнемо робити це тут, у Ватикані, і я записався туди. Це має бути зроблено", – уточнив понтифік.

Як відомо, 84-річному Папі Франциску видалили частину легень під час хвороби, ще коли він був молодим жителем Аргентини, що зробило його потенційно вразливим для зараження коронавірусу.

Минулого тижня Ватикан заявив, що очікує отримати в найближчі дні достатньо доз вакцини проти COVID-19, щоб зробити щеплення всім своїм жителям і тим, які живуть за його стінами в Римі.

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