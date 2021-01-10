Папа Римский призвал вакцинироваться против коронавируса

Папа Римский Франциск назвал "этической обязанностью каждого" сделать прививку против коронавируса, чтобы защитить не только свою, но и жизни других людей.

Сам он признался, что планирует вакцинироваться одним из первых в Ватикане, уже на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

"Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен принять вакцину. Это этичный выбор, потому что вы играете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете и жизнями других", – цитирует издание слова понтифика в интервью телеканалу Canale 5.

Отмечается, что наименьшее суверенное государство в мире Ватикан, где проживает примерно 825 человек, собирается в ближайшее время начать собственную кампанию вакцинации против COVID-19.

"На следующей неделе мы начнем делать это здесь, в Ватикане, и я записался туда. Это должно быть сделано", – уточнил понтифик.

Как известно, 84-летнему Папе Франциску удалили часть легкого во время болезни, еще когда он был молодым жителем Аргентины, что сделало его потенциально уязвимым для заражения коронавируса.

На прошлой неделе Ватикан заявил, что ожидает получить в ближайшие дни достаточно доз вакцины против COVID-19, чтобы сделать прививки всем своим жителям и тем, которые живут за его стенами в Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL: