Папа Римський закликав боротися з мафією, яка наживається на пандемії COVID-19

Глава Римської католицької церкви Папа Франциск виступив із засудженням на адресу мафії, яка, за його словами, наживається на пандемії коронавірусу завдяки корупції.

Таку заяву він зробив під час традиційного недільного звернення до вірян із бібліотеки Апостольського палацу у Ватикані 21 березня. Про це повідомляє Reuters.

"Мафія присутня у різних частинах світу і, використовуючи пандемію COVID-19, збагачується завдяки корупції. Мафіозні структури, що використовують Євангеліє, приймають віру за ідолопоклонство", – заявив понтифік.

Папа Римський закликав людей боротися з такими організованими злочинними угрупованнями по всьому світу.

Підкреслюється, що ще в грудні минулого року координаційна служба поліції Інтерполу, яка базується в Париж, випустила глобальне попередження про те, що організовані злочинні мережі націлені на вакцини проти COVID-19. А в березні 2021-го поліція ПАР вилучила сотні підроблених вакцин і заарештувала чотирьох підозрюваних.

Зі свого боку італійська поліція заявляє, що злочинні клани використовують пандемію, щоб підкупити бідні сім'ї, які зіткнулися з фінансовим крахом, пропонуючи позики і їжу. За словами правоохоронців, лихварі, що вимагають завищених процентних ставок, у такий спосіб рятують підприємства, які постраждали від пандемії.

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