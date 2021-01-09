Очевидець про трагедію з Boeing в Індонезії: з неба падали "пластівці" полум'я, вибух стався під водою
Один з рибалок в архіпелазі Серібу в Індонезії став очевидцем аварії літака Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air.
Як розповів чоловік в коментарі CNN, інцидент стався близько 15 години за місцевим часом, коли він збирався вийти в море.
Рибалка побачив вибух у небі, після якого в море падали "пластівці" полум'я.
За його словами, коли літак впав у воду, під поверхнею моря стався вибух, схожий на бомбу.
Місце вибуху було всього в 14 метрах від чоловіка. В різні боки розійшлися величезні хвилі.
"Мій човен мало не потрапив під осколки від вибуху", – сказав очевидець.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вилетів з Джакарти в Понтіанак, проте незабаром після зльоту відстеження його польоту припинилося.
За попередніми даними, літак розбився в архіпелазі Серібу. На борту перебувало 65 осіб.
Українців на борту літака, що впав в Індонезії, не було.
У мережу потрапило відео з пасажирами перед посадкою в лайнер.