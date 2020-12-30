Новий штам коронавірусу виявився на 54% більш заразним – дослідження

Новий штам коронавірусу, виявлений в Британії, є на 54% більш заразним, однак не більш серйозним і смертельним.

Про це повідомили в Службі громадскої охорони здоров'я Англії (PHE), передає Daily Mail . Відзначається, що новий штам є причиною сплеску вірусу в Лондоні, а також на південному сході та сході Англії, хоча він також поширений в графстві Камбрія.

У дослідженні також йдеться про те, що немає доказів того, що новий штам може заражати дітей. Аналіз, проведений PHE, показав, що частка тих, хто заразився, склала 15,1%, що вище, ніж 9,8% осіб, у яких був позитивний результат після контакту з кимось, інфікованим COVID-19.

"Наші дослідження тривають щодо нового штаму Sars-Cov-2, переважно на півдні та сході Англії. Попередні дані свідчать про те, що новий варіант не викликає більш серйозних захворювань або підвищення смертності, але ми продовжуємо наші дослідження, щоб краще зрозуміти це. Кращий спосіб зупинити інфекцію, яким би не був її варіант, – дотримуватися правил: мити руки, носити маску для обличчя і триматися подалі від інших ", – повідомила доктор Сьюзан Хопкінс, старший медичний радник PHE.

Додамо, що за на 30 грудня, в Великобританії зареєстрували найбільшу кількість нових заражених COVID-19 з початку епідемії – 53 135.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уВеликобританії знайшли ще один штам коронавірусу. Його занесли в країну з Південно-Африканської Республіки.