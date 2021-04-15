Нові санкції США проти Росії зачеплять дипломатів – ЗМІ

Мирослав Семенюк Світ 09:49, 15.04.2021 Оновлено: 10:30, 15.04.2021

США готують новий пакет санкцій проти РФ, який зачепить близько 10 російських представників і дипломатів, а також 20 юридичних осіб.

Як пише Bloomberg із посиланням на свої джерела, не виключено, що США оголосять про висилку дипломатів із країни.

Про нові заходи може бути оголошено вже в четвер.

Санкції вводяться у відповідь на "передбачувані неправомірні дії", включаючи злом SolarWinds і спроби зірвати вибори в США.

Раніше в телефонній розмові глава Білого дому Джо Байден попередив президента Росії Володимира Путіна, що США будуть захищати свої інтереси.

Видання Politico відзначає, що в новий список санкцій не ввійдуть обмеження щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія може бути від'єднана від платіжних систем Visa і MasterCard у межах запровадження нових санкцій. У зв'язку з цим РФ вже розробляє моделі відмови від західних платіжних систем.

Раніше Польща виступила за введення додаткових санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації через ситуацію в Україні.

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