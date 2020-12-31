NASA вибрало 20 найкращих космічних світлин року. Відео

Агентство NASA вибрало 20 кращих світлин космосу 2020 року, зроблених чоловіками та жінками, які жили та працювали на Міжнародній космічній станції (МКС).

Відповідне відео оприлюднено в YouTube-каналі NASA Johnson. Фото відібрали з-поміж тисяч інших (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми попросили хлопців із Відділу наук про Землю та дистанційного зондування Космічного центру імені Джонсона НАСА назвати кілька з їхніх улюблених фотографій із 2020-го. Ось 20 кращих знімків за 20-й рік", – йдеться в коментарі до відеоролика.

На знімках – зображення Великих озер у Канаді, Куба, Греція, Багами, схід Місяця та Сонця та інші космічні пейзажі.

Раніше NASA вперше опублікувало 30 неймовірних фото космосу з нагоди 30-річчя телескопа Hubble, зроблених ним і відправлених на Землю. На них зображено галактики, зоряні скупчення та етерні туманності – всі ці небесні об'єкти належать до колекції, відомої астрономам-любителям як каталог Колдвела.

Як повідомив OBOZREVATEL, астрономи виявили в туманності Кіля газопилову хмару "непристойної форми" і назвали її "Зухвалий палець". Зображення космічного об'єкта передав на Землю орбітальний телескоп Hubble.

Дослідники підкреслили, що він дуже схожий на жест, що означає "йди, але набагато грубше", і жартома назвали його "найкращим символом" для прощання з непростим 2020-й.