Найбільший у світі виробник вакцин з Індії пояснив затримку поставок препаратів від COVID-19

Найбільший у світі виробник вакцин Індійський інститут сироваток (Serum Institute of India) повідомив принаймні трьом країнам про затримки поставок призначених їм препаратів від COVID-19, пояснивши причину сплеском захворюваності на коронавірус в Індії.

Як повідомляє "Голос Америки", попередження про затримки отримали Бразилія, Марокко і Саудівська Аравія. Вони викликані величезними потребами Індії у вакцині.

Індійський інститут сироваток розкритикували за те, що установа продає або жертвує більше доз вакцин, ніж робиться щеплень в Індії.

Наразі країна посідає третє місце у світі за кількістю випадків коронавірусу – 11,6 мільйонів. На першому і другому перебувають США і Бразилія – 29,7 мільйонів і 11,9 мільйонів, відповідно.

Тим часом, Бразилія веде переговори зі США про доставку зайвих доз вакцини, як повідомило у суботу МЗС Бразилії. Лише за добу у країні виявили майже 80 тисяч нових випадків зараження та понад 2400 смертей.

19 березня США повідомили про те, що нададуть 4 мільйони доз вакцини AstraZeneca Канаді та Мексиці, про Бразилію не йшлося. США мають мільйони доз вакцини, розробленої Оксфордським університетом та AstraZeneca, використання якої було дозволено Світовою організацією охорони здоров’я, але не регулятором у США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ризикує не отримати в 2021 році необхідної кількості доз вакцин – ЄС та інші країни з високорозвиненими економіками заздалегідь домовилися з виробниками про постачання і ділитися вакцинами поки не планують.