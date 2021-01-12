На кордоні Росії і Монголії стався потужний землетрус. Відео

На кордоні Росії і Монголії 11 січня близько 23:30 зафіксували землетрус магнітудою 6,5.

Епіцентр розташовувався на монгольському озері Хубсугул в 34 км від населеного пункту Турт і в 277 км від Ангарська Іркусткой області. Осередок залягав на глибині 10 км, повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як уточнює ТАСС з посиланням на МНС Росії, в Іркутську поземні поштовхи відчувалися силою 4-5 балів. За даними відомства, руйнувань і постраждалих немає.

Також землетрус відчули і жителі Красноярського краю і Туви.

У Турт сила поштовхів досягала 8,7 бала. Про те, чи є там постраждалі або руйнування, інформації поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері 12 грудня і вдень 13 грудня в Чечні відбулися кілька потужних землетрусів магнітудою від 3,1 до 5,6.