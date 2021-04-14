Міжнародна та Європейська федерації журналістів закликали звільнити затриманого у Криму Єсипенка

У Міжнародній та Європейській федераціях журналістів закликали негайно звільнити затриманого в окупованому Криму журналіста-фрілансера Владислава Єсипенка.

Відповідне звернення до інституцій було направлено Національною спілкою журналістів України, передає пресслужба установи. У МФЖ та ЄФЖ також зазначили, що інформація про цей інцидент внесена на Платформу Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів.

"Національна спілка журналістів України висловлює свою солідарність із колегами з проєкту "Крим.Реалії" у їхньому праві незалежно інформувати про життя на окупованому півострові. Десятки журналістів та співробітників проєкту переслідують та цькують. Більшість із них були змушені залишити Крим. Ми засуджуємо тортури, обмеження права на юридичну допомогу, та вимагаємо негайного звільнення Владислава Єсипенка", – зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Російська влада повинна негайно звільнити журналіста Владислава Єсипенка і зняти всі звинувачення проти нього. Журналістика – це не злочин. Я хочу сказати Владиславу, що ми не покинемо його напризволяще, будемо продовжувати тиснути, поки він не опиниться на свободі", – сказав генеральний секретар Європейської Федерації Журналістів Рікардо Гутьєррес.

Генеральний секретар Міжнародної Федерації Журналістів Ентоні Беланжер також зазначив, що ці фальшиві звинувачення повинні бути зняті.

"Потрібно припинити практику варварських катувань та вимушених зізнань. Разом із спілками журналістів у всьому світі ми вимагаємо звільнення Владислава", – сказав він.

Також у НСЖУ наголосили, що постійно інформують офіс Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ щодо фактів кричущих порушень прав українських журналістів.

13 квітня, на офіційній сторінці у Twitter представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро зазначила: "Нещодавно заарештований у Криму фрілансер Владислав Єсипенко з RFE/RL заявив, що його катували. Це шокуюча та жахлива новина, яка є ще одним тривожним підтвердженням і без того страшної ситуації щодо свободи слова та безпеки журналістів".

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