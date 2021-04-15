Президент США Байден 17 марта назвал Путина убийцей. Путин ответил детсадовской дразнилкой и предложил встретиться и поговорить. Тогда в офисе президента США ответили, что в графике Байдена встреча с Путиным не запланирована. Меньше чем через месяц Байден сам (!!) – и это тысячекратно повторяется, сам, первый, лично позвонил Путину.

Российский телевизор ликует. "Байден – слабак! США дрогнули и потеряли лицо!" - когда "военный эксперт" Игорь Коротченко торжественным речитативом провозглашал эти лозунги в программе "60 минут", он явно представлял себя в роли командующего парадом в честь капитуляции Америки и выпячивал грудь, на которой вот-вот должна была повиснуть медаль "За взятие Вашингтона".

О том, что Путин получил некоторый одномоментный профит от звонка Байдена, свидетельствует реакция рынка. Сразу после звонка Байдена доллар упал, а рубль соответственно, поднялся до отметки 76,15, то есть доллар стал дешевле на 1,24 рубля. Примерно на такую же сумму подешевел евро, стоимость бивалютной корзины и одновременно подорожали акции ведущих российских компаний: UC Rusal, "Северстали", "Роснефти", "Газпрома", банка ВТБ и бумаги Сбербанка.

Впечатлительные российские эксперты из числа оппозиции очень сильно разгневались на 46-го президента США. На сайте "Эха Москвы" висит текст публициста Алексея Мельникова под названием: "Пощечина от Байдена". "Перестаньте надеяться на Америку, сторонники демократических перемен в России. Сегодня вас предал Байден. Он всех вас, кто смотрел на Америку, как на защитницу прав человека в мире, отхлестал по щекам", - сообщает оппозиционный публицист Мельников. И выносит приговор:

"Байден всем нам дал урок. У Америки нет больше союзников в России. Их уничтожил Байден".

Попробуем встать на почву фактов и немного отодвинуться от брызжущего слюнями восторга путинского телевизора и от российских оппозиционеров, возмущенных "предательством" Байдена, который был бы изумлен, если бы ему сказали, что он присягал на верность кому-то в России. По сообщению министра обороны РФ Шойгу Россия перебросила к границам Украины две армии и три соединения ВДВ. Учитывая, что личный состав одной армии – 100 -120 тысяч человек у границ Украины стягивается группировка не менее 200 тысяч. По оценкам экспертов этого более чем достаточно для вторжения.

То как Белый дом и Кремль излагают содержание телефонного разговора Байдена с Путиным, немного напоминает старый советский анекдот про забег Брежнева с Картером, освещая который ТАСС сообщил, что Леонид Ильич пришел вторым, а Картер предпоследним.

По информации Белого дома Байден напомнил Путину о готовности США непоколебимо бороться за сохранение суверенитета Украины, о противодействии российским кибератакам и о концентрации войск в оккупированном Крыму. На сайте Кремля ничего этого нет, зато сообщается, что "при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию". Такое впечатление, что пресс-службы Белого дома и Кремля описывают совершенно разные события. Впрочем, это уже давняя традиция…

Путин – убийца и международный террорист, шантажирующий мир ядерной заточкой, - простите за включение "капитана очевидность", но этот очевидный диагноз важен для оценки звонка Байдена.

Во время теракта в Буденовске в 1995 премьер Виктор Черномырдин пошел на переговоры с террористом Шамилем Басаевым. Помните его прекрасное: "Шамиль Басаев, говорите громче"?. Итог – 139 заложников остались живы.

Во время терактов в Беслане и на Дубровке в стране уже вовсю хозяйничал Путин-мочащий-в-сортире, а потому никаких переговоров. Итог – 333 мертвых заложников в Беслане, в том числе 186 детей и 130 (по данным общественного расследования – 174) убитых заложников на Дубровке.

Черномырдина после разговора с Басаевым тоже обвиняли в "слабости" и "предательстве". Те, что рассуждают в таких терминах в ситуации, когда на карту поставлена жизнь людей, вряд ли хотели бы оказаться на месте погибших от "решительности" и "верности принципам" тех, кто отказался вести переговоры с террористами.

Звонок Байдена Путину – лишь звено в ряду других, намного более важных событий. Есть ли угроза аналога Мюнхенского сговора? И да и нет. "Да", потому что степень решимости западных элит противостоять фашистскому агрессору за последние 83 года, то есть со дня Мюнхенского позорища, не изменилась в лучшую сторону. Зато соотношение сил изменилось радикально. При всей своей неадекватности Путин все-таки отдает себе отчет, что у него нет ни малейшего шанса закончить полномасштабное военное вторжение в Украину парадом в Киеве, или даже взятием Харькова. Поэтому цель всего этого громыхания – обратить на себя внимание, заставить с собой вести переговоры в надежде на этих переговорах что-то урвать: воду в Крым, Северный поток-2, что-то еще. И вообще, сам факт переговоров для Путина – уже достижение цели. Говорят, значит признают, уважают, ну, или боятся, что еще лучше. В любом случае, звонок Байдена, скорее, приведет к снижению вероятности большой войны. А значит, будут сохранены жизни и Украина получит дополнительное время для укрепления своей армии. Так что пусть лучше разговаривают, хотя смотреть на то как президент США разговаривает с убийцей и военным преступником довольно противно…