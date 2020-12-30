Медсестра зі сльозами розповіла про "війну" з COVID-19 і байдужість людей. Відео

Медсестра з США записала несамовите відео, в якому назвала пандемію коронавірусу війною і попросила людей про допомогу.

Жінка зі сльозами на очах розповіла, що в лікарнях не вистачає медичного персоналу, апаратів ШВЛ і препаратів для пацієнтів. Запис опублікували на сторінці "Лента дня" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, незважаючи на численні прохання, допомога медикам не приходить. Тому вони змушені дивитися, як вмирають пацієнти – їм фізично не встигають допомогти.

Медсестра попросила всіх залишатися вдома на новорічні свята, щоб не погіршувати ситуацію із захворюваністю коронавірусом.

"Я не знаю, як ще про це сказати, але я благаю вас: прошу, годі бути такими байдужими. У нас немає апаратів ШВЛ і заспокійливих для пацієнтів. Пацієнти мруть як мухи. Лікарні забиті. Ми працюємо на знос. У нас немає ресурсів, у нас немає співробітників. Наші лікарі не можуть робити інтубацію, тому що у кожного приблизно по 40 пацієнтів. це як війна. І ми просимо про допомогу, і допомога не приходить. І медсестрам постійно твердять: "Ви самі на це підписалися". Ми не підписувалися на те, щоб дивитися, як вмирають пацієнти через те, що ми фізично не можемо їм допомогти. Так що, прошу, годі бути байдужими. Прошу, залишайтеся вдома на святах, тому що інакше стане ще гірше", – сказала медсестра.

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