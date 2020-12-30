Лукашенко – про добровільне складення повноважень: буду наглухо стояти в цій країні
Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не складе повноважень, поки його не попросить піти "останній омонівець".
Таку заяву політик зробив у середу, 30 грудня, виступаючи перед правоохоронцями. Фрагмент промови опублікував Telegram-канал "Пул первого" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Поки останній омонівець не скаже мені піти, я буду наглухо стояти в цій країні", – сказав Лукашенко.
Він також укотре заявив, що біля кордонів країни нібито відбувається "постійне нарощування військового потенціалу". Політик не раз запевняв: Захід, мовляв, намагається перешкодити Білорусі.
Цього разу Лукашенко сказав, що з-за кордону "в теплих кабінетах" нібито готуються "нові підступи" проти країни.
"Як вони кажуть, на благо білоруського народу. Блага тільки не видно", – вважає Лукашенко.
"Чесно і відкрито вам кажу, і нехай вони почують: якби люди в погонах даремно їли хліб, як вони кажуть, якби в ті серпневі дні ви б здригнулися, ми сьогодні жили б в іншій країні. І взагалі, чи жили б ми і чи існувала б ця країна", – заявив силовикам політик.
Нагадаємо:
Лукашенко, який із серпня ігнорує масові протести громадян, раніше говорив, що його може усунути від влади "тільки білоруський народ".
Він також запевняв, що не дозволить допустити транзиту влади у своїй країні.
Хоча 23 вересня Лукашенку провели таємну "інавгурацію", більшість країн світу не визнала його легітимність як президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України, глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що Олександр Лукашенко втратив людяність через несприйняття себе без влади та занадто міцну прихильність до Росії.