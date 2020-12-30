Лукашенко – про добровільне складення повноважень: буду наглухо стояти в цій країні

Незаконно обраний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не складе повноважень, поки його не попросить піти "останній омонівець".

Таку заяву політик зробив у середу, 30 грудня, виступаючи перед правоохоронцями. Фрагмент промови опублікував Telegram-канал "Пул первого" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Поки останній омонівець не скаже мені піти, я буду наглухо стояти в цій країні", – сказав Лукашенко.

Він також укотре заявив, що біля кордонів країни нібито відбувається "постійне нарощування військового потенціалу". Політик не раз запевняв: Захід, мовляв, намагається перешкодити Білорусі.

Цього разу Лукашенко сказав, що з-за кордону "в теплих кабінетах" нібито готуються "нові підступи" проти країни.

"Як вони кажуть, на благо білоруського народу. Блага тільки не видно", – вважає Лукашенко.

"Чесно і відкрито вам кажу, і нехай вони почують: якби люди в погонах даремно їли хліб, як вони кажуть, якби в ті серпневі дні ви б здригнулися, ми сьогодні жили б в іншій країні. І взагалі, чи жили б ми і чи існувала б ця країна", – заявив силовикам політик.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України, глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що Олександр Лукашенко втратив людяність через несприйняття себе без влади та занадто міцну прихильність до Росії.