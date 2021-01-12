Самый "великий эксперт" по России и Соединенным Штатам и бывший советник Президента России по экономике Андрей Илларионов выдал очередной перл о Трампе и Байдене, назвав демократов носителями "радикального социализма, черного расизма, зеленого тоталитаризма". Ничего более умного Андрей придумать не мог, ему вторят в унисон Константин Боровой и Михаил Веллер.

Первое и самое главное – Байден никогда не был радикальным социалистом. Это должен знать Илларионов и Ко, однако они предпочитают утверждать обратное. Тут либо меркантильные интересы гонорара либо недостаток ума. Далее, - черного расизма мы также не наблюдаем в Соединенных Штатах. Если там и случились беспорядки с погромами прошлым летом, то это результат воздействия как пандемии, так и левых радикалов, которые частично спонсируются российскими спецслужбами через европейские и американские фонды. Кремлю выгоден хаос в Америке, который отвлекает российский народ от собственных проблем. Никакого отношения к этим погромам демократы не имели. И последнее, - "зеленый тоталитаризм" это вообще шедевр! Понятное дело, на фоне обвала рынка углеводородов, от которых зависит не в малой степени благополучная жизнь российской элиты и лично Путина, переход к "зеленым" технологиям для России смерти подобно. Как мы видим – по всем трем позициям Илларионов откровенно льет воду на мельницу Кремля, как и Веллер с Боровым. Тут все настольно очевидно, что и доказывать ничего не надо.

Так откуда ноги или рога растут у наших "американистов и экспертов"? Илларионов поступил на экономический факультет Ленинградского Государственного Университета, где учился в одной группе с Алексеем Кудриным. Во время учебы в ЛГУ продолжал исследования германского национал-социализма. Окончил университет в 1983 году по специальности "Экономист, преподаватель политэкономии", тема дипломной работы – "Военно-государственный монополистический капитализм фашистской Германии". Отсюда следует, что Илларионов должен знать – какой "капитализм" сегодня в России и почему российская элита поддерживает Трампа и республиканцев? Если он на знает ответа на этот простой вопрос или забыл все, о чем писал в своей дипломной работе, то придется ему подсказать – сегодня в России неофашистский государственный монополистический капитализм, которому очень выгодны правые радикалы в Соединенных Штатах и лично Трамп. Почему Илларионов с Боровым, Веллером и другими вдруг стали защитниками неофашизма? – надо спросить у них лично.

Теперь о социализме, как таковом, поскольку я не заканчивал ЛГУ по специальности экономист, но изучил всю мировую философию и политологию самостоятельно в Библиотеке Академии Наук Ленинграда на протяжении трех лет написания своей книги "Погаснувший рассвет", разоблачающей идеи марксизма-ленинизма, "развитой социализм" и утопию коммунизма. За что и посидел 6 лет в ГУЛАГе. Так вот. Социализма, как такового не было еще нигде и никогда на нашей планете. Социализм это государственная собственность на средства производства при народовластии. Кто-то мне скажет – было ли народовластие в Советском Союзе или других, так называемых, "социалистических странах"? Отвечаю категорически – нет! Тогда, да и сейчас в КНДР, Кубе, Венесуэле и кое-где еще есть лишь пародия на социализм. С 1918 года по 1990 в Советском Союзе процветал тоталитарный режим власти компартии и НКВД-КГБ. Точка! Говорить о социализме в Соединенных Штатах не просто глупо, но и смешно. Покажите мне в программе демократической партии или Байдена положение, предусматривающее национализацию хотя бы одной сферы экономики в стране? Такие меры в ряде стран Западной Европы в послевоенный период тем не менее предпринимались. Однако никто не говорит о "социалистической" Германии или Франции или Норвегии. Путать социализм с капитализмом, имеющим социальную ориентацию, может только полный глупец.

Именно на этой волне беспочвенных обвинений демократов в социализме Трамп и смог привлечь такое количество фанатов и сторонников, не понимающих смысла и сути социализма. Он размахивал этим штампом, как красной тряпкой, одурачивая миллионы американских граждан. Риторика Трампа всех завораживала и гипнотизировала. Человек с недостаточным уровнем знаний и образования не мог разобраться в сути вопроса и слепо следовал утверждениям своего кумира. Во главе Соединенных Штатов неоднократно стояли президенты-демократы, только никакого социализма мы там не видели и не увидим еще двести лет. Что же касается олигархического капитализма в России, то его рады оправдывать очень многие, поскольку такая позиция хорошо оплачивается. Поэтому нет ничего удивительного, что опусы и выступления Илларионова, Борового, Веллера и других принимаются в России на ура. С уходом Трампа из Белого дома Кремль теряет очень много, а, возможно, в ближайшем будущем - всё. Трамп очень любил апеллировать к патриотизму и как тут не вспомнить М. Салтыкова-Щедрина: "Когда начинают о говорить о патриотизме, то знай – где-то что-то украли". Трамп попытался украсть у американского народа не только его выбор, но и демократию. Не получилось. Демократия выстояла. Ни один суд не признал легитимность его требований и отклонил все его иски, после чего Трамп призвал своих фанатов пойти на штурм Капитолия. Сегодня встал вопрос об отстранении его от власти и, не исключено, привлечении к уголовной ответственности за призывы к насилию и госперевороту. Илларионова, Борового, Веллера и других верных пуделей российского олигархата американский народ не услышит, а те, кто услышат – ничего не решат.

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