Німеччина продовжила локдаун і закликала знизити соціальні контакти "до абсолютного мінімуму"

Жорсткий карантин у Німеччині через пандемію COVID-19 продовжать до 31 січня.

Про таке рішення через зростання захворюваності оголосила канцлерка ФРН Ангела Меркель на брифінгові після наради з главами федеративних земель, передає La Repubblica.

Локдаун у країні ввели з 16 грудня. Раніше передбачалося, що строгі обмежувальні заходи будуть діяти до 10 січня.

Вказується, що на 100 тисяч жителів Німеччини припадає 100 нових випадків зараження коронавірусом. Посилювати карантин уряд планував за показника в 200 інфікованих, але цей поріг вирішили знизити.

Меркель також закликала всіх жителів країни скоротити свої соціальні контакти до "абсолютного мінімуму", передає Bild.

Так, тепер у ФРН дозволено проводити приватні зустрічі не більше ніж двом особам. До цього було дозволено зустрічатися групою з не більше п'яти людей.

"Ми повинні бути особливо обережними зараз. Ми знаходимося в новій і надзвичайній ситуації", – сказала канцлерка.

Уряд Німеччини разом із владою на місцях також має намір відкрити нові виробничі центри, щоб збільшити темпи вакцинації проти коронавірусу.

Додамо, на 5 січня в ФРН офіційно зареєстрували понад 1,8 млн інфікованих. Померли понад 36 тисяч осіб, вилікувалися – 1,4 млн.

Статистика на 5 січня worldometers.info

Динаміка нових випадків, виявлених у ФРН за добу worldometers.info

У Німеччині спостерігається зростання кількості активних випадків коронавірусу worldometers.info

Динаміка смертності worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час традиційного новорічного звернення назвала 2020 рік "найважчим" за 15 років її перебування на посаді.