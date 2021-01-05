Германия продлила локдаун и призвала снизить социальные контакты "до абсолютного минимума"

Жесткий карантин в Германии из-за пандемии COVID-19 продлят до 31 января.

О таком решении из-за роста заболеваемости объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге после совещания с главами федеративных земель, передает La Repubblica.

Локдаун в стране ввели с 16 декабря. Ранее предполагалось, что строгие ограничительные меры будут действовать до 10 января.

Указывается, что на 100 тысяч жителей Германии приходится 100 новых случаев заражения коронавирусом. Усиливать карантин правительство планировало при показателе в 200 инфицированных, но этот порог решили снизить.

Меркель также призвала всех жителей страны сократить свои социальные контакты до "абсолютного минимума", передаетBild.

Так, теперь в ФРГ разрешено проводить частные встречи не более чем двум лицам. До этого было разрешено встречаться группой из не более пяти человек.

"Мы должны быть особенно осторожными сейчас. Мы находимся в новой и чрезвычайной ситуации", – сказала канцлер.

Правительство Германии вместе с властями на местах также намеревается открыть новые производственные центры, чтобы увеличить темпы вакцинации против коронавируса.

Добавим, на 5 января в ФРГ официально зарегистрировали более 1,8 млн инфицированных. Умерли более 36 тысяч человек, вылечились – 1,4 млн.

Статистика на 5 января worldometers.info

Динамика новых случаев, выявленных в ФРГ за сутки worldometers.info

В Германии наблюдается рост количества активных случаев коронавируса worldometers.info

Динамика смертности worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель во время традиционного новогоднего обращения назвала 2020 год "самым тяжелым" за 15 лет ее пребывании на должности.