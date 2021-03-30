Канада призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca: названо причину

Канада в понеділок, 29 березня, призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca для людей у віці до 55 років нібито через ризик утворення тромбів.

Національний консультативний комітет з імунізації рекомендував зробити паузу з міркувань безпеки, після чого канадські провінції, які контролюють охорону здоров'я в країні, оголосили про припинення вакцинації, повідомляє АР.

"З урахуванням потенційних ризиків існує значна невизначеність щодо користі від вакцинації AstraZeneca дорослих людей у віці до 55 років", – заявила заступниця голови Національного консультативного комітету з імунізації Шеллі Дікс.

Вона пояснила, що оновлені рекомендації з'явилися на тлі нових даних з Європи про те, що ризик утворення тромбів зараз потенційно досягає одного з 100 тисяч, що набагато вище, ніж передбачалося раніше – один до мільйона.

За словами Дікс, більшість пацієнтів в Європі, у яких після вакцинації AstraZeneca утворився рідкісний тромб – жінки у віці до 55 років. До того ж рівень смертності серед тих, у кого утворилися тромби, досягає 40%.

Водночас Міністерство охорони здоров'я Канади заявило, що не отримувало ніяких повідомлень про тромби в Канаді, а головна медична радниця департаменту лікарка Супрія Шарма підкреслила, що як і раніше вважає, що переваги вакцини переважують ризики.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як піднялася паніка навколо вакцини AstraZeneca і чому українцям не потрібно боятися CoviShield. Випадків тромбозів в Україні не було зафіксовано.