Ізраїль провакцинував від COVID-19 мільйон людей та став світовим лідером
В Ізраїлі перше щеплення від коронавірусу отримали вже мільйон людей, що становить 10% населення країни. Це перша у світі держава, що провакцинувала таку частку своїх громадян.
Про це повідомив Times of Israel. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відвідав пункт вакцинації в місті Умм-ель-Фахм і був присутній під час щеплення мільйонного громадянина країни.
Однак зазначається, що арабські жителі, які складають 20% населення, вакцинуються не так охоче, через що Нетаньягу запланував низку візитів до місця проживання арабських громад, серед яких і місто Умм-ель-Фахм. Він не відвідував ці місця кілька років.
Згідно з даними Університету Гопкінса, від початку пандемії в Ізраїлі було приблизно 420 тисяч підтверджених інфекцій COVID-19.
Нагадаємо, в країнах Європи також стартувала масова вакцинація від COVID-19. Використовують препарат від Pfizer і BioNTech – єдиний, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу. Щеплення, зокрема, отримують люди із груп ризику у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.
12 грудня COVAX офіційно схвалила Україні запит на отримання препарату. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що наша країна 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
економістка з дослідницького підрозділу британського видання The Economist Group Агата Демараіс, заявила, що Україна – єдина європейська країна, яка не отримає широкий доступ до вакцини не те, що в березні 2021 року, як про це говорять в українському МОЗ, а й наступного року в принципі.
водночас президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні є такі люди, які можуть самі купити вакцину. Але, за його словами, вісім мільйонів доз вистачить для того, щоб безкоштовно зробити щеплення українцям.