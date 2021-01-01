Ізраїль провакцинував від COVID-19 мільйон людей та став світовим лідером

В Ізраїлі перше щеплення від коронавірусу отримали вже мільйон людей, що становить 10% населення країни. Це перша у світі держава, що провакцинувала таку частку своїх громадян.

Про це повідомив Times of Israel. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відвідав пункт вакцинації в місті Умм-ель-Фахм і був присутній під час щеплення мільйонного громадянина країни.

Однак зазначається, що арабські жителі, які складають 20% населення, вакцинуються не так охоче, через що Нетаньягу запланував низку візитів до місця проживання арабських громад, серед яких і місто Умм-ель-Фахм. Він не відвідував ці місця кілька років.

Згідно з даними Університету Гопкінса, від початку пандемії в Ізраїлі було приблизно 420 тисяч підтверджених інфекцій COVID-19.

Нагадаємо, в країнах Європи також стартувала масова вакцинація від COVID-19. Використовують препарат від Pfizer і BioNTech – єдиний, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу. Щеплення, зокрема, отримують люди із груп ризику у Франції, Німеччині, Австрії, Іспанії, Італії, Болгарії, Чехії та інших.

12 грудня COVAX офіційно схвалила Україні запит на отримання препарату. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що наша країна 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно.

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