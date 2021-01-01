Израиль провакцинировал от COVID-19 миллион человек и стал мировым лидером

Марина Погорилко Мир 00:30, 2.01.2021 Обновлено: 07:08, 2.01.2021

В Израиле первую прививку от коронавируса получили уже миллион человек, что составляет 10% населения страны. Это первое в мире государство, которое провакцинировало такую долю своих граждан.

Об этом сообщил Times of Israel. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил пункт вакцинации в городе Умм-эль-Фахм и присутствовал во время прививки миллионного гражданина страны.

Однако отмечается, что арабские жители, которые составляют 20% населения, прививаются не так охотно, из-за чего Нетаньяху запланировал ряд визитов в места проживания арабских общин, среди которых и город Умм-эль-Фахм. Он не посещал эти места несколько лет.

Согласно данным Университета Хопкинса, с начала пандемии в Израиле было примерно 420 000 подтвержденных инфекций COVID-19.

Напомним, в странах Европы также стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Используют препарат от Pfizer и BioNTech – единственный, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза. Прививки, в частности, получают люди из групп риска во Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Болгарии, Чехии и других.

12 декабря COVAX официально одобрила Украине запрос на получение препарата. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что наша страна 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • экономист из исследовательского подразделения британского издания The Economist Group Агата Демараис, заявила, что Украина – единственная европейская страна, которая не получит широкий доступ к вакцине не то, что в марте 2021, как об этом говорят в украинском Минздраве, но и в следующем году в принципе.

  • в то же время президент Владимир Зеленский считает, что в Украине есть такие люди, которые могут сами купить вакцину. Но, по его словам, восемь миллионов доз хватит для того, чтобы бесплатно сделать прививки украинцам.

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