Що з цього випливає?

А з цього випливає багато чого... Так, навскидку, тільки те, що одразу спадає на думку:

1. Президент Вірменії Нікол Пашинян не брехав, коли говорив, що проти Азербайджану застосовувалися російські тактичні ракети "Іскандер". Тобто це правда, хоча після окрику з Москви він забрав свої слова назад.

2. Проти Азербайджану воювала не армія Нагірного Карабаху, а вірменська або російська армії, оскільки у армії Нагірного Карабаху "Іскандерів" на озброєнні немає.

3. Або Росія поставляє Вірменії не експортний варіант, а саі що є "Іскандери" для внутрішнього, власного вживання (максимально потужні та далекобійні), або по Шуші, по азербайджанським частинам стріляли самі росіяни, із 102-го ордену Олександра Невського російської військової бази в м Гюмрі (Вірменія).

4. Таким чином, Пашинян так само мав рацію коли казав, що застосування "Іскандерів" нічого не дало: вони не вибухнули. В іншому випадку було б відомо про серйозні руйнування в Шуші. А їх не було. Тобто ракети долітали і падали просто як болванки...

Які з цього можна зробити висновки? Та все ті ж, власне, що і раніше: російська техніка – просто дорогий металобрухт. Вірмени викинули гроші на вітер.

Ну, а про те, з ким вони насправді воювали, я думаю, азербайджанці і так знають...

П.С. Нехай Путін і далі показує всім свої мультики і розповідає про надзвукові ракети з вічним атомним двигуном. Нікого це вже не налякає ...