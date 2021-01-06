Іран вимагає від Інтерполу затримати Трампа
Іран звернувся в Інтерпол із запитом на розшук і арешт чинного президента США Дональда Трампа.
Також у запиті вказано 47 американських чиновників, яких Іран пов'язував із вбивством генерала Касема Сулеймані, передає Al Jazeera.
"Ісламська Республіка Іран дуже серйозно ставиться до переслідування і покарання замовників та виконавців цього злочину", – заявив представник іранського міністерства юстиції Голамхосейні Есмаїлі.
Зазначимо, що ще в червні 2020 року генпрокурор Тегерана надсилав в Інтерпол аналогічний запит про арешт глави Білого дому. Серед причин затримання вказали "вбивство і тероризм". В Інтерполі відхилили запит, пояснивши, що статут організації забороняє будь-які дії політичного, військового, релігійного чи расового характеру.
Нагадаємо, що раніше на Конгрес США в день визнання Джо Байдена президентом пригрозили скерувати літак, помстившись за смерть Сулеймані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Касема Сулеймані було вбито в ніч на 3 січня 2020 року США внаслідок ракетного удару по міжнародному аеропорту Багдада.
Наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп. Після цього Іран пообіцяв помститися США та Ізраїлю.
Пізніше в мережі з'явилися фото з тілом генерала і відео з місця його загибелі.
ЗМІ опублікували кадри останніх хвилин життя і ліквідації іранського генерала.