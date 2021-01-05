Іран передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ

Україна отримала від Ірану проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що сталася під Тегераном 8 січня 2020 року.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, це сталося ще минулого четверга, 31 грудня, і тепер в України є 2 місяці на власні коментарі та зауваження до тексту звіту.

"Проєкт звіту ми отримали 31 грудня, як то кажуть, під ялинку. Маємо 2 місяці на коментарі та зауваження. Це досить важливий етап для подальшого руху вперед, без якого було б неможливо домогтися виплати компенсації та загальної справедливості. Тепер слово підтверджується ділом", – наголосив міністр.

За його словами, що стосується суми компенсації, яка нещодавно потрапила в інформаційний простір (ідеться про ймовірність виплати Іраном $150 тисяч на кожну жертву. – Ред), то наразі її оприлюднено тільки через медіа. Жодних офіційних повідомлень з цього приводу Україна від Ірану не отримувала.

"Досвід останнього року навчив нас вкрай обережно ставитися до інформації іранських медіа і, що називається, фільтрувати кожне повідомлення. Поки я не отримаю офіційну пропозицію від іранського уряду, ми не зважатимемо на жодні повідомлення в новинах щодо цифр. Закликаю українців робити так само. Навколо цього питання забагато інформаційного шуму", – підкреслив Кулеба.

На уточнення OBOZREVATEL, чому ж переговорний процес між Україною та Іраном, який визнав свою провину в авіакатастрофі, триває вже цілий рік, міністр вказав на внутрішньополітичні проблеми країни.

"Затягування можу пояснити суто внутрішньо-політичними розкладами Ірану. Там не всі позитивно оцінили той факт, що держава взяла на себе відповідальність (за збитий літак. – Ред). Ми в жодний спосіб не втручаємось у внутрішні справи Ірану, ми налаштовані на врегулювання цього питання. Бо це не політика, не право і не фінанси. Це питання моралі перед близькими й родичами жертв загиблих", – підсумував Кулеба.

Повний текст інтерв’ю Дмитра Кулеби OBOZREVATEL читайте в найближчі дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна група з координації допомоги сім'ям жертв збитого в Тегерані літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" вимагає притягнути до відповідальності винуватців авіакатастрофи.