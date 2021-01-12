Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у порту Бейрута

Інтерпол оголосив у розшук двох росіян і одного португальця через справу про вибух у порту Бейрута.

Про це повідомило AP. Йдеться про капітана корабля Rhosus, який перевозив селітру, Бориса Прокошева, а також про власника судна Ігоря Гречушкіна.

Разом із ними в розшук оголошено португальця Хорхе Морейру, який купив цю селітру на фабриці в Грузії.

Щодо росіян і португальця видано так зване "червоне повідомлення" (red notice). Воно є необов'язковим запитом до правоохоронних органів по всьому світу з метою знайти і тимчасово затримати втікача. Повідомлення не є ордером на арешт.

У жовтні суд у Лівані прохав міжнародний ордер на арешт власника і капітана судна, яке перевозило вантаж, що став причиною вибуху в Бейруті. Тоді суддя повідомив імена росіян "державному обвинуваченню, яке передало їх до Інтерполу і попросило його видати міжнародне повідомлення про їхній арешт".

Після повідомлення про міжнародний розшук Прокошев заявив РБК, що "шокований" новиною.

"Зрештою, якщо вже на те пішло, вантаж ми везли не до Лівану, а до Мозамбіку. І не моя це провина, вони самі затримали судно в Бейруті, не випустили його з порту", – заявив капітан корабля.

Після вибуху було заарештовано приблизно 30 осіб, більшість із яких – співробітники порту і митниці. Минулого місяця прокурор, який розслідував вибух, Фаді Савван подав звинувачення тимчасовому прем'єр-міністру Лівана Хасану Діабу і трьом колишнім міністрам, звинувативши їх у недбалості, що призвела до загибелі людей.

Нагадаємо, що 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Кількість загиблих тоді становила понад 200 осіб, більш ніж 3,7 тис. осіб постраждали.

Як стало відомо, вибух стався унаслідок детонації 2750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили із судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лівані заочно заарештували двох росіян через масштабні вибухи в порту Бейрута. Також ліванська влада зажадала від Інтерполу видати ордер на арешт росіян.