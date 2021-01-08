Такого повороту подій не очікував ніхто, навіть сам Трамп. Він, схоже, злякався не менше, аніж ті, за ким вже прийшли агенти ФБР. Штурмувати Конгрес США до 6 січня 2021 року нікому і в голову не приходило. Підбурюваний президентом країни натовп кинувся в бій, відключивши свої мізки і не усвідомлюючи наслідків своїх дій. Наслідки ж будуть дуже сумними – за нанесення шкоди федеральному майну або нерухомості можна отримати тюремний строк до 5 років. Тож всі, хто побував у Капітолії 6 січня, дуже скоро отримають повістки до суду і далі все залежатиме від ступеня участі в погромі головного законодавчого органу країни.

Штурм Капітолію pbs.twimg.com

Сполучені Штати – це дуже ліберальна демократія і поліція Капітолію не могла собі навіть уявити, що натовп фанатів Трампа кинеться штурмувати Сенат. Начальник поліції Капітолію вже подав у відставку. Законодавців найбільше розлютив сам факт такої нахабної атаки на їх святиню. Особливо їх дратувало, що це побачив весь світ і постало питання – Америка це країна, де живуть за законом і Конституцією чи за поняттями?

Один з учасників безладів ВВС

У штурмі Капітолію брали участь і вихідці з Росії, там ми чули російську мову. Якщо хтось з них живе в країні з грін-картою, то вона може бути скоро анульована. Якщо вони вже громадяни, томатимуть справу з правоохоронними органами та судом. Майже не сумніваюся – там доклала свою руку ГРУ і ФСБ. Москві дуже вигідні будь-які заворушення в Сполучених Штатах, тим більше, що "їхня людина" Трамп втрачає владу.

Серед учасників заворушень були російськомовні www.notretemps.com

Запитаймо себе – чого ж досягли ці "протестувальники", яких вже назвали бандитами і бунтівниками? Нічого. Вони покомизилися кілька годин в Капітолії, після чого їх видавили звідти посилені наряди поліції і нацгвардії. Конгрес разом Сенатом повернувся до своєї роботи і зробив те, заради чого зібрався, і сертифікував результати виборів, оголосивши Джо Байдена президентом Сполучених Штатів. Тепер у Трампа не залишилося ані найменшого важеля що-небудь змінити, хоча і так була зрозуміла вся безглуздість його затії з протестом. Понад те – Твіттер, Фейсбук і Ютюб заблокував його аккаунт відразу після початку заворушень у Капітолії. Надія на Пенса виявилася марною – Віце-президент не настільки дурний, щоб пускати своє життя і кар'єру під укіс заради Трампа, оголошуючи його обраним президентом.

Тепер не виключено, що Трампу пред'являть звинувачення в підготовці і спробі здійснення державного перевороту, в результаті якого загинуло 4 людини. Його майбутнє і доля незавидні. Байден не буде його переслідувати, це зроблять громадські активісти та законодавці. У Трампа з'явився шанс стати першим президентом, який опиниться у в'язниці після закінчення свого терміну. Він починав свою роботу в Білому домі, маючи всі важелі влади, включаючи Конгрес і Сенат. Йдучи, він залишає республіканської партії руїни – більшість в Конгресі і Сенаті сьогодні у демократів.

На учасників штурму чекають реальні тюремні строки radio-canada.ca

Протягом усього свого президентського терміну Трамп брехав і блефував. Як він примудрився обдурити 70 мільйонів громадян Америки? – для багатьох залишається загадкою. Свого роду феномен нашої епохи. Це велике щастя, що розсудливих людей в Америці виявилося цього разу більше. Інакше демократія і економіка країни ризикувала би опинитися в кюветі.

20 січня Джо Байден складе присягу і вступить на посаду президента. Ніяких несподіванок і масових виступів фанатів Трампа більше не буде.

Події у Капітолії можуть вилитися для Трампа у звинувачення у підготовці державного перевороту axios.com

До 21 січня Мером Вашингтона в столиці введено надзвичайний стан і будь-які зібрання заборонені. Це відповідь на штурм Капітолію. Накази Трампа силовим відомствам виконуватися не будуть, їх просто проігнорують, як зізналися в приватній бесіді журналістам вищі чини Пентагону, ФБР і нацгвардії. Порядок при інавгурації Байдена забезпечать понад п'ять тисяч правоохоронців.

Виставу Трампа під назвою "у мене вкрали вибори" закінчено.