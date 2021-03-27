Главу МОЗ Німеччини та його чоловіка звинуватили в корупції під час закупівлі масок: деталі скандалу

Скандал у Німеччині: корупція у вищих ешелонах влади

У Німеччині набирає обертів корупційний скандал, пов'язаний з ім'ям міністра охорони здоров'я Єнса Шпана, який є членом партії Християнсько-демократичного союзу (CDU) Німеччини, до якої входить Меркель.

За даними видання Der Spiegel, у 2020 році МОЗ ФРН під керівництвом Шпана закупило понад пів мільйона медичних масок класу FFP -2 в компанії Burda GmbH ("Бурда ГмбХ") на суму 909 тисяч євро.

Дата великомасштабної операції збіглася з періодом першого локдауну в Німеччині, коли спостерігався гострий дефіцит засобів індивідуального захисту не тільки для простого населення, а й для медичного персоналу. Скориставшись послугами приватних компаній, розташованих у різних куточках світу, МОЗ країни в терміновому порядку зголосилося вирішувати проблему.

Суть скандалу

Згідно з розслідуванням, Єнс Шпан завищував ціни на індивідуальні засоби захисту для німецьких аптек. Однак громадськість сколихнула інша інформація, що з'явилася в німецькій пресі. Задля якнайшвидшого забезпечення поставок засобів індивідуального захисту в Німеччину пряма закупівля між Міністерством охорони здоров'я та вищезгаданою компанією Burda GmbH проводилася без тендера. Водночас лобіює берлінське представництво цієї компанії Даніель Функе, який ... є чоловіком Єнса Шпана, який очолює МОЗ Німеччини з 2018 року.

Гей-сімейство

З 39-річним журналістом Функе 40-річний політик Шпан, який виступає в цьому гей-шлюбі як дружина, жив разом з 2013 року. Через чотири роки спільного проживання пара оформила стосунки офіційно. "Наявність обручки на пальці робить партнерство більш зобов'язувальним, ніж співжиття в цивільному шлюбі" – заявив міністр охорони здоров'я в день свого одруження. Урочистість відбулася в старовинному замку Борбек, розташованому в однойменному районі Ессена. Влітку минулого року подружжя придбало розкішну історичну віллу площею 285 кв. метрів. Покупка в фешенебельному районі Далем обійшлася їм у суму близько 4,2 млн євро.

Політична кар'єра Єнса Шпана почалася в 22 роки, коли він був обраний у бундестаг п'ятнадцятого, а потім наступних двох скликань. Будучи католиком і відомим в уряді консерватором, він відкрито підтримав легалізацію одностатевих шлюбів у Німеччині. Кілька років тому йому пророкували велику політичну кар'єру і навіть називали можливим наступником Меркель. Сьогодні ім'я Шпана згадується винятково в негативному контексті й супроводжується хештегом (решітка)SpahnRücktritt, що означає "Шпана – у відставку!". Його також звинувачують у провалі кампанії з тестування та вакцинації.

Представники Burda GmbH заявили, що їхній співробітник Даніель Функе не брав участі в угоді і не знав про дії Шпана. Які наслідки матиме гучний корупційний скандал, пов'язаний з ім'ям міністра охорони здоров'я, поки невідомо. Ведеться розслідування.

У слів "корупція" і "коронавірус" спільний корінь?

За період пандемії це не перший скандал у Німеччині, пов'язаний із корупцією. Раніше на державній закупівлі масок змогли зробити бізнес два депутати правлячої коаліції в бундестазі. Так за лобіювання державного контракту на закупівлю масок віцедепутат Георг Нюсслайн отримав від якоїсь фірми понад 600 тисяч євро, а його колега і "посередник" Ніклас Лебель – 250 тисяч євро. Після того як факти були оприлюднені в пресі, Нюсслайн подав у відставку і був позбавлений депутатської недоторканності.

У контексті бізнесу на пандемії згадувалося також ім'я нового голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини Арміна Лашета. Фірма його сина, яка співпрацює з відомою компанією з виробництва чоловічих сорочок, отримала замовлення на суму понад мільйон євро без участі в тендері. Маски призначалися для поліції землі Північного Рейну-Вестфалії, прем'єром якої з 2017 року є сам Армін Лашет.

Ветеран німецьких консерваторів, ексміністр юстиції Баварії Альфред Заутер, якого підозрюють у багатомільйонному бізнесі через корупційний скандал із масками, добровільно прийняв рішення покинути фракцію Християнсько-соціального союзу ("дочірня" партія в альянсі з Християнсько-демократичним союзом) до закінчення розслідування.

Цей вид корупції, іменований корупцією у владі, дедалі частіше стає предметом обговорення далеко за межами Німеччини. Сьогодні кумівство, підкуп і хабарництво мають місце в найрізноманітніших сферах життя країни, а численні скандали останнього року демонструють, наскільки загрузла в цьому й німецька політична система. Нагадаємо, що важка ситуація з коронавірусом змусила владу Німеччини продовжити локдаун до 18 квітня. Чи стане це приводом для чергового корупційного скандалу?