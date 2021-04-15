Глава Єврокомісії відмовилася від запрошення Зеленського в Київ і піддалася критиці

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відмовилася від запрошення українського лідера Володимира Зеленського відвідати Київ із нагоди святкування 30-тої річниці незалежності України, а також для участі в інавгураційному саміті "Кримської платформи". Вчинок політикині розкритикували, звинувативши її у порушенні протоколу та недостатній підтримці нашої країни.

Про це йдеться в матеріалі Politico. Зазначається, що відхилення такого запрошення може викликати сумніви щодо рішучості фон дер Ляєн продемонструвати підтримку українській державі в той час, коли Росія збирає на своєму кордоні найбільшу кількість військ із 2014 року.

Зокрема, дипломатів у ЄС змусило занепокоїтися те, що відмова у відповідь на лист Зеленського надійшла від імені глави кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта, а не від її самої, як це передбачено протоколом. Там причиною назвали занадто завантажений порядок денний. Це також викликало запитання в офіційних осіб, оскільки згадані події в Києві призначено на 23 і 24 серпня – час, коли Брюссель і інституції ЄС на літніх канікулах.

"На жаль, президентка не може дати позитивну відповідь на ваше запрошення через особливо напружений порядок денний у зазначені дні. Заздалегідь дякую за розуміння", – цитує видання лист Зайберта від 7 квітня.

Зі свого боку головний речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що "не має коментарів щодо листування між Єврокомісією та владою третіх країн".

Видання зазначає, що відхилення запрошення Зеленського також підкреслює непрості відносини й різні підходи до зовнішньої політики між фон дер Ляєн та іншим високопосадовцем ЄС, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Як відомо, Зеленський запросив його на заходи з нагоди незалежності України в Київ під час офіційного візиту Мішеля у березні, коли він вирушив на лінію зіткнення на Донбасі. За словами офіційних осіб ЄС, європейський політик негайно пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб взяти участь у заходах в Україні, і сказав, що за необхідності змінить свої плани на літні канікули.

"Важливо продемонструвати підтримку Україні, особливо в цей час. Ми потрібні Зеленському", – пояснив один із посадовців ЄС, маючи на увазі нинішнє нарощування російських військ.

Водночас інші офіційні особи ЄС заявили, що рішення фон дер Ляєн не бути присутньою на святкуванні Дня незалежності ускладнило спроби запланувати засідання Ради ЄС-Україна, яке має відбутися в нашій країні та яке представники РФ сподівалися провести в той самий час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 березня Урсула фон дер Ляєн провела першу телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої вони зачепили ситуацію в Україні. Про що саме йшлося в контексті нашої держави, невідомо, але зазначалося, що політики "поділяють стратегічний погляд на Росію".