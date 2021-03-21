Глава BioNTech заявив про зняття локдауну в Європі і США до кінця літа

Генеральний директор компанії BioNTech, яка займається розробкою вакцин, Угур Шахін висловив припущення, що до кінця серпня 2021 року в багатьох країнах Європи, а також США не потрібно буде зберігати локдаун.

Проте обмежувальні карантинні заходи залишаться ще довго. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

"У багатьох країнах Європи і в США ми, ймовірно, до кінця літа будемо в ситуації, коли більше не потрібен буде локдаун", – зазначив Шахін.

Водночас, за його словами, людство зможе відновити "контроль над ситуацією" не раніше ніж ще через рік. Важливими помічниками на цьому шляху він назвав лікарів загальної практики.

"Вірус нікуди не дінеться... Зрозуміло, що в такій кризі не все буде гладко. Але якщо ви залучите лікарів загальної практики і медичний персонал, тоді не важко буде вакцинувати 80 мільйонів осіб один раз на рік", – переконаний Шахін.

Як повідомляв OBOZREVATEL: