Генсек НАТО пообіцяв посилити підтримку України та Грузії

У НАТО планують посилити політичну та практичну підтримку України та Грузії, які є близькими і шанованими партнерами Північноатлантичного Альянсу в Чорноморському регіоні.

Заяву про це 23 березня зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі за підсумками першого дня зустрічей міністрів закордонних справ країн-союзниць. Його слова передає "Укрінформ".

"Ми розглядаємо, як надалі зміцнити наше партнерство на політичному і практичному рівні. Ми також вітаємо той факт, що обидві країни, Україна та Грузія, надають підтримку та допомогу для різних операцій і місій НАТО", – зазначив Столтенберг.

Посилення партнерства із сусідами він назвав одним із головних положень програми НАТО-2030.

"У наших інтересах, щоб наші сусіди були стабільними й успішними. Україна та Грузія є країнами-аспірантами на членство в НАТО, і ми підтримуємо їхні зусилля в імплементації реформ, щоб вони могли рухатися вперед по євроатлантичному шляху", – підкреслив генсек організації.

Крім того, він розповів, що у відповідь на агресивну поведінку Росії НАТО збільшило присутність на суші, в морі й у повітрі в регіоні Чорного моря і буде продовжувати робити це надалі.

"Кращим сигналом від нас для Росії може бути те, що ми виконали найбільше посилення нашої колективної оборони з часів холодної війни, дислокували нові бойові групи в Східній частині Альянсу. Ми маємо сили високої готовності, ми збільшили оборонні витрати, ми проводимо більше навчань, і ми нарощуємо нашу співпрацю з партнерами, такими як Грузія та Україна. Я думаю, що це надсилає чітке послання будь-якому потенційному супротивникові НАТО", – підкреслив Столтенберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами соціологічного опитування, більш ніж половина українців підтримують вступ країни до НАТО (57%), ще більше – до Європейського Союзу (69%).