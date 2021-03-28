Фейгін розповів, чим для Кремля обернеться наступ на Україну

Подальша агресія Кремля щодо України повністю розв'яже руки адміністрації американського президента Джо Байдена, вона гарантовано відключить міжнародну систему платежів SWIFT для Росії.

Про це OBOZREVATEL сказав російський політик і адвокат Марк Фейгін. Окрім цього, за його словами, під ударом опиняться діти і родичі російських бізнесменів і олігархів, які проживають у США.

"Якщо Росія спровокує суттєве загострення бойових дій на Донбасі чи навіть спробує піти на Маріуполь, щоб забезпечити шляхопровід до Криму, у американців будуть розв'язані руки. Вони не коливатимуться і гарантовано відключать їй SWIFT", – припустив Фейгін.

За його словами, з одного боку глава РФ Володимир Путін і хотів би помститися Володимиру Зеленському за ліквідацію проросійського політичного впливу всередині українського політикуму, але у нього є страх і ризики самому опинитися покараним.

"Американці можуть заарештовувати їх діточок (дітей російських бізнесменів і олігархів, які живуть в США. – ред)? Все Майямі складається з їх родичів. А так як вони відмивають гроші, то підстав для притягнення їх до відповідальності більше, ніж достатньо. Якщо раніше США не звертали на це уваги, це ж не означає, що так буде завжди", – підсумував Фейгін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку експерта з військових питань Владислава Селезньова, з боку РФ триває інформаційна агресія проти України. Поширенням чуток про можливий наступ України на Донбас Росія намагається тиснути на всіх учасників переговорного процесу.