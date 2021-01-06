Фармацевт знищив сотні доз вакцини від COVID-19 у США через "теорію змови"

Карина Бондаренко Світ 07:28, 6.01.2021 Оновлено: 08:10, 6.01.2021

В американському штаті Вісконсіс фармацевт знищив понад 500 доз вакцини від коронавірусу, оскільки був прихильником "теорії змови" про COVID-19 і побоювався, що світ "валиться".

46-річного Стівена Бранденбурга заарештували за псування 57 флаконів препарату компанії Moderna, повідомляє Daily Mail.

Відомо, що затриманий вийняв вакцину з холодильника і навмисно залишив на ніч. Бранденбург розповів слідчим, що намагався зіпсувати препарат, тому що він нібито міг нашкодити людям, змінивши їхні ДНК.

Експерти підкреслили, що твердження про те, що вакцини можуть генетично модифікувати людину, не відповідають дійсності.

Фармацевт Стівен Бранденбург.
dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на 4 січня найбільше доз вакцини від COVID-19 використали Ізраїль, Бахрейн і Великобританія. Далі йдуть Данія, Росія, Німеччина, Канада і Китай.

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