Ексспівробітник КДБ Білорусі готовий в Україні дати свідчення у справі Шеремета

Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар готовий дати свідчення в Офісі генерального прокурора України про обставини прослуховування керівництва Комітету державної безпеки Білорусі, де обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як передає "Суспільне", колишній співробітник спецпідрозділу "Алмаз" МВС Білорусі в грудні 2020 року передав відповідні докази українським правоохоронцям і журналістам.

"Ми робили все, щоб надати розголосу, і найголовніше – щоб завершити розслідування цього злочину і довести, що до цього причетні спецслужби Білорусі. Я передав записи приблизно в грудні", – зазначив він.

За словами активіста, з ним вже зв'язувалися представники українських спецслужб, але офіційний допит не проводився.

"Коли буде така необхідність, будуть якісь факти, я, звичайно, буду повідомляти. А коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, – я готовий", – додав Макар.

Білорус пояснив, що главу КДБ Вадима Зайцева в 2008-2012 роках записував один з його підлеглих. Зараз він, як і Макар, перебуває в одній з країн Євросоюзу.

Макар підкреслив, що отримав записи в 2012 році. На плівках він почув ім'я Олега Алкаєва, який був начальником Мінського СІЗО, де при режимі нелегітимного президента Олексадра Лукашенко приводили у виконання смертні вироки.

Відомо, що в 2001 році Алкаєв покинув Білорусь і опублікував книгу про страти та позасудові розправи в СІЗО Мінська. У 2007 році її видав Павло Шеремет. За словами Макара, він передав плівки спецслужбам США. Також він сказав, що не міг раніше оприлюднити плівки через загрозу його життю.

"Цей запис я оприлюднив зараз, передав для публікації на EUobserver. Там були зроблені всі можливі експертизи. Проводилась міжнародна експертиза, яка підтверджена ... Цей запис я публікував тому, що в цьому році після виборів президента Білорусі в моїй рідній країні сталося те, про що я навіть не міг подумати. Я бачу, як народ повстав проти цього диктаторського режиму. Всі ці побиття, звірства над власним народом. Я зрозумів, що саме зараз як ніколи необхідна і важлива моя підтримка. Саме тому я його опублікував", – резюмував він.

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