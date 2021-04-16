Ледве пройшла новина про дзвінок Байдена Путіну, як адепти Трампа дружно заголосили: "Ага !, а що ми вам говорили – демократи здадуть і Україну, і опозицію Росії і почнуть дружити з Путіним ...". Подальші дії Вашингтона їх спантеличили і вони замовкли.

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На самом деле звонок президента Соединенных Штатов в Кремль это не признак слабости, а скорее наоборот. Байден известил Путина о возможных и очень плохих последствиях для России, если та решится на широкомасштабное вторжение на территорию Украины. Он еще раз подтвердил, что Америка и НАТО не оставят Украину наедине с агрессором, военный конфликт на Донбассе должен быть решен мирными средствами в самое кратчайшее время и Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским. В завершении разговора Байден предложил Путину встретится на нейтральной территории, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с безопасностью и непрекращающимися провокациями Москвы.

Москва пока не знает что ответить, поскольку встреча Байдена с Путиным (предположим, в Рейкьявике) будет совсем не такой, как встреча Путина с Трампом в Хельсинки. Это будет "избиение провинившегося хулигана". Почти сразу после звонка из Белого дома в Кремль последовало принятие Соединенными Штатами новых санкций против России. Самое интересное – посол России в США, отозванный в Москву для консультаций месяц назад, так и не вернулся в Вашингтон и это даже не заметили, а за день до принятия новых санкций в Америке, посол США в России был приглашен в МИД и на встрече с ним Лавров скулил о "зеркальном ответе" России и вообще о плохих последствиях для Америки, если та введет новые санкции против России. Ничего не помогло. В Кремле не знают – что теперь делать? Направо пойдешь – башку оторвут, налево пойдешь – без денег останешься, прямо пойдешь – по дороге издохнешь.

Рейган тоже звонил в Кремль Горбачеву и встречался с ним не раз, мы знаем что из этого в итоге вышло. Сегодня трения Кремля с Западом накалились до предела, однако это не означает начало какой-то фазы горячего конфликта. Кремль и российские олигархи не готовы расплатиться наворованным за 30 лет ради "понтов великой державы". Война России с НАТО закончится за два дня полным разгромом армии РФ, причем россияне даже не увидят американских военнослужащих. С применениям ЯО война закончится за два часа, а ее последствия непредсказуемы для обеих сторон, но победителем из нее Россия точно не выйдет. Все эти сценарии известны, блефовать Москве уже не получится.

Куда ни кинь – всюду клин. Путин и его окружение сами загнали себя в ловушку бряцанием оружием, которое начало вызывать на Западе скорее раздражение, чем трусливую тревогу. Все медленно и верно идет к свертыванию делового сотрудничества Запада с Россией, хотя по части дипломатии Запад не отказался от попыток заставить Кремль выполнять нормы международного права. Тут следует отметить, что Украина заняла выжидательную позицию, хотя ее президент слетал в Анкару и заручился поддержкой Эрдогана. Только Турция на та страна, которая может решить проблему Донбасса и Крыма. Чтобы Украина стала членом НАТО, требуется воздействовать на общественное мнение в Северной Америке и странах Западной Европы, а здесь пока "конь не валялся". Ни МИДу Украины, ни АП это сегодня не надо. Они ждут, когда "рак на горе свиснет".