У всьому Ізраїлі за добу 229 випадків корони.

У найближчі дні є шанс, що Ізраїль стане першою країною в світі, яка перемогла корону завдяки швидкій вакцинації.

Далі текст мовою оригіналу

Почему? Потому что евреи умные.

И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.

А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.

А теперь второй факт.

Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.

То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.

А теперь факт третий.

Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.

Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.

И страны начали торговаться и делать ставки.

Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...

Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.

Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.

Вакцинация для людей бесплатна.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.