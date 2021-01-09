В русском языке есть известная поговорка: "Невозможно войти в одну и ту же реку дважды".

Казалось бы, оно идеально подходит для вероятности запуска процедуры импичмента для президента США в течении не просто одного президентского срока, но и спустя менее года после окончания первой попытки.

Однако когда речь идет о Дональде Трампе, как мы все уже успели убедиться за последние четыре года, то нет ничего невозможного.

Как стало известно из американских СМИ, уже на следующей неделе в нижней палате Конгресса США будет вынесен законопроект о повторной попытке объявить импичмент Трампу.

И, несмотря на то, что до окончания его президентства остается менее двух недель, согласно американским мейнстрим-медиа Трамп наверняка станет первым в истории США президентом, которому дважды пытались объявить импичмент.

При этом в отличие от первой попытки, повод для этого у американских конгрессменов на этот раз более чем серьёзный - подстрекательство к мятежу.

Согласно сообщениям в американской прессе, уже в 11 января три американских конгрессмена от Демократической партии представят в Конгрессе статьи об импичменте Дональда Трампа, сторонники которого устроили 6 января массовые беспорядки в Вашингтоне.

Их полный текст 10 января во Палате представителей представят конгрессмены Дэвид Сисилин, Джейми Раскин и Тед Лью. А голосование по этому вопросу может состояться уже в следующую среду.

Как заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, импичмент Трампа примут, если глава страны самостоятельно не сложит с себя полномочия: "Члены парламента надеются, что президент немедленно уйдет в отставку. В случае, если он это не сделает, я проинструктировала комитет приготовиться продвинуть законопроект Джейми Раскина о двадцать пятой поправке и пропозицию об импичменте".

Кроме того, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал инициировать процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа, использовав 25-ю поправку американской Конституции.

Напомню, что эта поправка позволяет вице-президенту и большинству Конгресса признать президента непригодным к выполнению своих обязанностей. После этого вице-президент становится исполняющим обязанности президента.

"То, что произошло в конгрессе вчера, было восстанием против США, и президент ему подталкивал. Нельзя позволить, чтобы он даже еще день оставался у власти ", - сказано в заявлении Шумера.

Если такой вариант не пройдет, то, по словам Шумера, Конгрессу нужно будет рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу.

По данным CNN, в резолюции об импичменте Дональда Трампа 131 соавтор.

Очевидно, что сам Трамп с поста президента не уйдет. Скорее наоборот, стоит ожидать в ближайшее время заявление от него о намерении баллотироваться в 2024 году на пост президента вновь.

И дело далеко не только в желании Трампа вновь вернуться на политический Олимп через четыре годы. Его главный мотив и цель сейчас – избежать криминального преследования после сложений полномочий президента 20 января. Это даст ему основание для заявлений о преследовании в политических целях, которых будет вполне достаточно для миллионов его наиболее ярых сторонников.

Второй вариант избежать криминального преследования и тюремного срока для Трампа – объявить о своем заочном помиловании. Этот вариант, согласно американским СМИ, Трамп также активно обсуждал со своими советниками на протяжении последнего месяца. А после штурма Капитолия 6 января его сторонниками он вновь вернулся к обсуждению этой возможности.

В любом случае, этот козырь Трамп использует только в самый последний момент перед сложение полномочий, так как сейчас это сродни признанию своей вины в подстрекательстве к мятежу и тут же будет использовано демократами и симпатизирующими им для его дискредитации.

В ближайшие же дни представители Демократической партии, а также симпатизирующие им СМИ, бросят все усилия на формирование общественного мнения для поддержки повторного импичмента Трампу.

Как следует из опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Ipsos по заказу агентства Reuters, уже большинство американцев хотели бы незамедлительной отставки Дональда Трампа. Его итоги были обнародованы в пятницу, 8 января. [https://www.dw.com/ru/opros-bolshinstvo-amerikancev-hoteli-by-otstavki-trampa-a-56177198/a-56177198?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml]/

По данным этого исследования, 70 процентов опрошенных не одобряют то, как вел себя Дональд Трамп в преддверии начавшихся беспорядков, приведших к штурму Капитолия в Вашингтоне. В то же время 57% респондентов высказались за его немедленное отстранение с поста президента США.

Кроме того, семь из десяти избирателей, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года, заявили о том, что отвергают действия трампистов, принявших участие в вашингтонских беспорядках.

Уже даже появился первый сенатор от Республиканской партии, который официально заявил о необходимости досрочной отставки Трампа. Им стала сенатор от штата Аляска Лиза Меркауски. "Я хочу, чтобы он ушел в отставку. Я хочу, чтобы он ушел. Он нанес достаточно ущерба", – заявила она в интервью The Anchorage Daily News.

Также в СМИ уже появилась информация о том, когда именно Трампу могут приступить к рассмотрению вопроса об импичменте в Сенате.

Как известно, согласно Конституции США за процедуру импичмента должны проголосовать обе палаты Конгресса.

Согласно сообщениям в американских медиа, может оказаться, что объявят импичмент Трампу уже после завершения его президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Это связано с тем, что верхняя палата Конгресса не планирует собираться на заседание до 19 января.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на меморандум, который распространил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

В нем сообщается, что если не удастся добиться согласия всех 100 сенаторов, то Сенат не сможет собраться на заседание до 19 января. В этом случае, если Палата представителей утвердит статьи импичмента, то Сенат получит их только 19 или 20 января.

Однако, с моей точки зрения, скорее всего и повторная попытка объявить Трампу импичмент, если она будет все-таки предпринята, постигнет та же участь, что и первую.

Все дело в том, что для утверждения импичмента необходимо 2/3 голосов Сената, в отличие от простого большинства в палате Представителей.

Поэтому, даже не смотря на то, что после второго тура выборов в Сенат в Джорджии демократы будут контролировать обе палаты Конгресса, насобирать необходимое количество голосов среди сенаторов-республиканцев для импичмента им будет крайне сложно.

Потому что на кону будет стоять уже не только политическая судьба самого Трампа, которого сейчас СМИ всеми силами пытаются превратить в политического фрика и недоразумение в американской истории, но и Республиканской партии в целом. Ведь если республиканцы проголосуют в Сенате за импичмент одиозного 45-го президента США, они фактически признают свою ошибку в феврале 2020-го (когда проголосовали против импичмента Трампу), а также возьмут на себя вину в гибели американских граждан, погибших в результате штурма Капитолия.

И дадут прекрасный повод демократам не только навсегда похоронить политическую карьеру Трампа, но и свои надежды на президентство кандидата от республиканцев как минимум в 2024 году.

Я уже не говорю о том, что в таком случае именно президент-республиканец станет первым в истории США главой государства, которому объявят импичмент обе палаты американского Конгресса. Пускай даже после завершения его полномочий.

Фактически нереальность объявления импичмента Трампу уже подтвердил председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм в своем твиттере: "Любая попытка объявить президенту Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов".

Так что максимум, на что могут сподобиться демократы – утвердить по ускоренной процедуре импичмент Трампу в палате Представителей. Что, в свою очередь, может даже сыграть на руку самому Трампу. Ведь открытая вражда и даже ненависть к нему главы нижней палаты –Нэнси Пэлоси давно известна. И все еще прекрасно помнят, как она демонстративно рвала послание президента США во время триумфального выступления Трампа в Конгрессе после срыва в Сенате первой попытки импичмента в феврале прошлого года.

Устраивать такой фарс повторно из мотивов личной мести (а именно так и представит все Трамп своим сторонникам) будет крайне недальновидно с политической точки зрения.

Тем более учитывая тот факт, что за Трампа проголосовали рекордные для кандидата-республиканца за всю историю выборов 75 миллионов американцев. И как минимум половина сторонников этой партии в США, согласно опросам, поддержали штурм Капитолия.

К тому же новоизбранный президент Джо Байден еще в ноябре заявил, что своей главной задачей видит "сшивание" американского общества после четырех лет правления Трампа, результатом которого стал небывалый за многие годы раскол.

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