Понад 30 країн почали вакцинацію від COVID-19 – ВООЗ

Більш ніж 30 країн у всьому світі почали вакцинацію від коронавірусу (COVID -19) препаратами Pfizer і BioNTech.

Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, спочатку щеплення отримують люди з груп високого ризику.

"Через рік після того, як ВООЗ випустила свій перший звіт про спалахи захворювань, присвячений цьому вірусу, понад 30 країн почали вакцинацію своїх груп високого ризику різними вакцинами проти COVID-19", – йдеться в повідомленні.

У ВООЗ зазначили, що пандемія COVID-19 показала, як люди із супутніми захворюваннями схильні до підвищеного ризику смерті. А ті країни, в яких багато хворих людей, створюють додаткове навантаження на систему охорони здоров'я.

"В остаточному підсумку нам необхідно інвестувати в забезпечення готовності та епіднагляд, щоб зупинити наступну пандемію і забезпечити кожному доступ до якісних медичних послуг", – додали в організації.

У ВООЗ закликали країни розширити тестування і визначення послідовності вірусу, щоб організація могла відслідковувати будь-які зміни та ефективно реагувати на них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними 4 січня найбільше доз вакцини від COVID-19 використали Ізраїль, Бахрейн і Великобританія.