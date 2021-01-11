Байден висунув на посаду глави ЦРУ експосла в Росії

Обраний президентом США Джо Байден має намір запропонувати кандидатуру колишнього посла в Російській Федерації Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління.

Про це повідомляє СNN. Підкреслюється, що в разі погодження дипломат стане першим керівником в історії ЦРУ, досвід роботи якого виходить із Державного департаменту.

ЗМІ зазначає, що Байден обрав його через дипломатичний досвід, зокрема й роботи в Росії. Республіканець також нібито сподівається, що Бернсу вдасться відновити довіру до американський спецслужб в епоху після Дональда Трампа.

Вільям Бернс є президентом відомого аналітичного центру Фонду Карнегі за міжнародний мир. Свого часу він був заступником держсекретаря в адміністрації Барака Обами, більше 30 років пропрацював на посадах у дипломатичній службі, куди перейшов у 1982 році.

Зокрема, дипломату вдалося пропрацювати за п'яти президентів США – демократів і республіканців, а ще 10 державних секретарів на різних посадах, зокрема і як посол в Йорданії в адміністрації Вільяма Клінтона і в РФ за Джорджа Буша.

Бернс довгий час перебував у центрі близькосхідних мирних переговорів і тісно співпрацював із адміністрацією Обами щодо ядерної угоди з Іраном. У нього обмежений досвід роботи з Китаєм, проте в іншому він має велике портфоліо робіт у ключових регіонах у всьому світі.

Крім цього, дипломат не раз говорив про шкоду, яку, на його думку, завдала зовнішній політиці США адміністрація Трампа. Ще він також попереджав про небезпечні наслідки невизнання цим президентом поразки на виборах.

Американське видання підкреслює, що Бернса у США поважають демократи і республіканці ,тож він може легко отримати в Конгресі затвердження на посаду директора ЦРУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Джо Байден нібито має намір зробити свого радника Майкла Карпентера послом США в Україні.