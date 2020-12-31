Hubble відзняв у космосі непристойний "жест". Фото

Астрономи виявили в туманності Кіля газопилову хмару "непристойної форми" та назвали її "Зухвалий палець".

Як повідомляє Science alert, зображення космічного об'єкта передав на Землю орбітальний телескоп Hubble. Дослідники підкреслили, що він дуже схожий на жест, що означає "йди геть, але набагато грубіше" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Вчені жартома назвали його найвлучнішим "символом прощання" з непростим 2020 роком.

"Зухвалий палець" являє собою маленькі, темні, щільні згустки пилу та газу – саме в таких часто народжуються зірки.

Космічний об’єкт складається з матеріалу, що вшестеро важчий за Сонце. Світиться він за рахунок зовнішніх джерел, зокрема яскравих зірок, що розташовані поряд.

Найвидатніша частина газопилової хмари цікавої форми ймовірно освітлена та іонізується Вольфа-Райє WR 25 – масивною зіркою, життєвий цикл якої вже закінчується. Під таким зірковим світлом ця частина туманності поступово випаровується й "проживе" щонайбільше мільйон років, наголосили астрономи.

Газопилова хмара sciencealert.com

Місце розташування космічного об’єкта "непристойної форми" sciencealert.com

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