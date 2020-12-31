Hubble заснял в космосе неприличный "жест". Фото

Астрономы обнаружили в туманности Киля газопылевое облако "неприличной формы" и назвали его "Дерзкий палец".

Как сообщает Science alert, изображение космического объекта передал на Землю орбитальный телескоп Hubble. Исследователи подчеркнули, что он очень похож на жест, означающий "уходи, но гораздо грубее" (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ученые в шутку назвали его самым подходящим "символом прощания" с непростым 2020 годом.

"Дерзкий палец" представляет собой маленькие, темные, плотные сгустки пыли и газа – именно в таких часто рождаются звезды.

Космический объект состоит из материала, который в шесть раз тяжелее Солнца. Светится он за счет внешних источников, в частности ярких звезд, расположенных рядом.

Выдающаяся часть газопылевого облака интересной формы, вероятно, освещена и ионизируется Вольфа-Райе WR 25 – массивной звездой, жизненный цикл которой уже заканчивается. Под таким звездным светом эта часть туманности постепенно испаряется и "проживет" максимум миллион лет, отметили астрономы.

Газопылевое облако sciencealert.com

Местоположение космического объекта "неприличной формы" sciencealert.com

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