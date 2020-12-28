Американець очистив будинок від снігу за допомогою вогнемета за кілька хвилин. Відео

У США чоловік очистив прибудинкову територію від снігу за допомогою вогнемета всього за кілька хвилин.

Відео незвичайної боротьби зі снігом опублікував сусід чоловіка в YouTube. За кілька годин ролик набрав тисячі переглядів і лайків (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На ролику видно, як чоловік йде по доріжці біля будинку, тримаючи в руках вогнемет. Весь сніг розтанув за лічені хвилини. У соціальних мережах користувачі назвали ідею чоловіка "лайфхак дня".

Під відео йдеться, що відео записали в місті Бельфонт американського штату Кентуккі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Нью Йорку (США) 17 грудень стався найбільший снігопад, який траплявся в місті за останні чотири роки. У штаті найбільш сильно постраждали північні райони, де випало понад три фути, тобто 91,44 см снігу