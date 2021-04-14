На Закарпатье ремонтируют дороги общенационального значения

Марина Погорилко Видео 09:31, 14.04.2021 Обновлено: 09:34, 14.04.2021
Комментировать
Видео

Смотрите также

В Киеве дедушка-легенда два года живет в машине и клянчит у водителей деньги. Видео

Тарифы на газ и электроэнергию в Украине могли пересчитать: в Раде приняли решение по тарифам

Сына Жириновского душил и избил сын экс-главы Северной Осетии. Видео

Украинка заявила, что их заставили выйти голыми на балкон в Дубае

На Донбассе погиб воин ВСУ с Буковины: названо имя Героя