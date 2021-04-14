Под Харьковом произошел конфликт – участника АТО трижды не пускали в транспорт

Марина Лисничук Видео 07:40, 14.04.2021 Обновлено: 08:40, 14.04.2021

В пригороде Харькова – поселке Песочин – участнику боевых действий водители общественного транспорта трижды отказали в льготном проезде. Из-за этого ему пришлось вызывать на автостанцию полицию. Подробнее читайте по ссылке.

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