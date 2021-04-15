Полякова зажгла в Тик Ток

Obozrevatel Видео 02:30, 16.04.2021

Известная украинская певица и актриса Оля Полякова порадовала поклонников смелым экспериментом, продемонстрировав зажигательный танец под ритмичную песню.

Комментировать
Видео

Смотрите также

ФСБ России задерживала украинского консула: его вышлют из страны. Все детали

Свитолина с флагом Украины пробежала круг почета после победы в плей-офф Кубка Федерации. Видео

Украина высылает российского дипломата в ответ на задержание консула

Украина досрочно выиграла плей-офф Кубка Федерации по теннису

Если завтра – война