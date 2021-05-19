Жемчужина в Персидском заливе: в чем особенность эмирата Рас-эль-Хайма и почему там круче, чем в Дубае

Объединенные Арабские Эмираты – страна шейхов, которая уже давно прославилась курортами в сочетании с самыми современными технологиями. С уверенностью можно сказать, что небоскребы Абу-Даби и Дубая видел на фото каждый. Но среди семи эмиратов, которые и образовали это удивительное государство, есть места, которыми можно до сих пор удивить как рядового туриста, так и самых избалованных путешественников.

На мировую арену в период карантинных поездок вышел эмират Рас-эль-Хайма. Нигде больше вы не найдете такого аутентичного сочетания морских и горных пейзажей в условиях стопроцентной безопасности.

Некоторые украинцы уже испробовали на себе все прелести отдыха в северном эмирате. OBOZREVATEL также отправился в ОАЭ, чтобы показать реальные преимущества курортов Рас-эль-Хаймы. Реализовать задумку удалось благодаря масштабному пресс-туру, организованному Департаментом по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма и ведущим и самым крупным авиаперевозчиком нашей страны "Международные авиалинии Украины".

Рассказываем в деталях, почему стоит выбрать МАУ и чем Рас-эль-Хайма круче Дубая.

Авиакомпания запускает эксклюзивный рейс из Киева в саму Рас-эль-Хайму. Никто больше из украинских перевозчиков не может похвастаться таким направлением. Благодаря же МАУ голубая мечта может стать реальностью.

Как сообщил OBOZREVATEL представитель авиакомпании, уже в июне будут осуществлены первые полеты в Рас-эль-Хайму. Рейсы будут выполняться дважды в неделю – в понедельник и четверг. К услугам туристов будет Boeing 737-800 (NG), рассчитанный на 186 мест. По данным МАУ, полеты планируют совершать весь сезон (пролонгировать и на период зимы).

Билеты и туры можно будет приобрести у туроператоров (TUI, ALF, Kompas, TPG) и непосредственно через сайт МАУ. Порадует туристов и стоимость перелета в Рас-эль-Хайму. Цена билетов, как и точная дата начала продаж будет объявлена ближе к июню.

Помимо эксклюзивности самого предложения, МАУ также известна в Украине комфортом и надежностью полетов. Соблюдаются также все правила безопасности в условиях пандемии коронавируса. Можно не переживать, что рядом окажется пассажир без маски или стюардесса без дополнительной защиты.

Уникальный эмират ОАЭ способен многое предложить семьям с детьми и путешественникам, которые предпочитают отдых в одиночестве. Находится он в 45 минутах езды от аэропорта Дубая и выгодно выделяется на фоне современных городов благодаря необычной для ОАЭ зелени и свежести. Даже при +40!

Береговая линия Рас-эль-Хаймы – это 64 километра песчаных пляжей рядом с пустынями терракотовых оттенков и с живописными Хаджарскими горами, которые хорошо видно из столицы эмирата – города Рас-эль-Хайма.

Древняя история эмирата также привлекает внимание – четыре местных памятника архитектуры входят в список кандидатов в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Добраться можно из аэропортов Дубая (45 минут), Шарджи (35 минут), Абу-Даби (2 часа) и, конечно же, Рас-эль-Хаймы (25 минут от центра города).

Рас-эль-Хайма находится на самом севере Объединенных Арабских Эмиратов по соседству с Умм-эль-Кувейном, Шарджей и Фуджейрой. Эмират граничит также с Оманом.

Площадь Рас-эль-Хаймы – 2486 квадратных километров, это четвертый по размеру эмират страны, при этом он занимает 2,97% общей площади ОАЭ.

На востоке расположена горная цепь Ru’us Al Jibal, которая является частью Хаджарских гор, сформировавшихся более 70 миллионов лет назад. Джебель Джейс высотой 1934 метра – самый высокий пик на всей территории ОАЭ.

Эмират также известен своими пальмовыми рощами и плодородной почвой. Испокон веков и до сих пор Рас-эль-Хайма является одним из ключевых поставщиков фиников в ОАЭ.

Может похвастаться Рас-эль-Хайма и термальными источниками в городке Хатт. Температура воды в них может достигать 38°C, и источники известны тем, что оказывают общеукрепляющее и оздоровительное воздействие на организм.

В центре города Рас-эль-Хайма находятся обширные мангровые заросли, где живут многие виды животных и птиц, включая розовых фламинго.

Большая часть Рас-эль-Хаймы – это пустыня, поэтому здесь жаркое лето и теплая зима. Понятия сезона в эмирате не существует, так как поток туристов не снижается никогда. Здесь не так жарко, как в других частях ОАЭ благодаря близости к морю и горам.

Средняя температура зимой составляет 18°C − 25°C. Летом температура достигает 40°C, однако спасает близость к горам, где всегда на 10 градусов прохладнее.

Коронавирус внес свои коррективы в привычные путешествия. Поэтому вопрос безопасности и доступности нередко мешает планам. В случае же с Рас-эль-Хаймой все предельно просто. Для граждан Украины с отрицательным COVID-тестом везде зеленый свет. Кроме того, для украинцев действует безвизовый режим в ОАЭ.

В самой стране и в эмирате Рас-эль-Хайма в особенности постарались свести к минимум возможность заразиться. Так, все население уже имеет возможность вакцинироваться лучшими препаратами.

Местные жители рассказали OBOZREVATEL, как налажена система здравоохранения. Тот, кто не согласен вакцинироваться, обязан каждые 14 дней сдавать тест на коронавирус. При этом, все относятся к такому правилу с пониманием и выполняют предписания. Вспышек заболеваемости удается избежать благодаря эффективной медицине в стране.

Маски в Рас-эль-Хайме носят даже на улицах. Скептиков найти очень сложно, так как жители ОАЭ осознанно подходят к запретам. Во всех заведениях и публичных местах проводят постоянную санитарную обработку, посетителям всегда доступны санитайзеры. На шведском столе работают официанты. В целях безопасности еду можно выбирать, но не брать

самим.

Отдельно стоит отметить такую услугу: отели предоставляют своим гостям ваучеры на бесплатный тест на коронавирус перед возвращением домой. Для украинцев это значительно упрощает путешествие. По приезду не придется находиться на двухнедельной самоизоляции.

Природа эмирата дает множество возможностей для активного отдыха. Конечно, туристы могут выбрать и пляж, который никого не оставит равнодушным. Если же загар уже надежно закреплен и хочется попробовать что-то новое, можно прокатиться на сапах, каяках, водных лыжах и флайборде, а также пройти под парусом.

Есть возможность насладиться и пустыней.

На территории Рас-эль-Хаймы находится живописная пустыня с песками цвета ярко-оранжевого заката. Чтобы по достоинству оценить пейзажи, туристы могут покататься по дюнам на квадроциклах, джипах и верблюдах.

Сафари по пустыне обычно включает захватывающие гонки, а также катание на сэндборде, за которым следует традиционный арабский ужин с выбором блюд в одной из туристических бедуинских деревень: Bassata Desert Village, The Dunes или Bedouin Oasis Desert Camp. В каждой из деревень также можно остаться на ночь в аутентичных домиках со всеми удобствами.

Еще круче и активнее – поездка в Хаджарские горы, одну из главных достопримечательностей Рас-эль-Хаймы. Именно здесь находится высочайшая горная вершина ОАЭ – Джебель Джейс, а уже за горным хребтом – Оман.

Самая высокая точка Джебель Джейс – 1934 метра над уровнем моря.

Примечательно, что забраться на гору не составляет никакой сложности. Туда идеально ровная дорога с множеством мест для остановки, закусочными и смотровыми площадками Jebel Jais Viewing Deck Park.

Масштаб гор впечатляет, как и виды.

Туристам предлагают покататься на горных велосипедах, можно также заняться альпинизмом, хайкингом и скалолазаньем.

Wadi Showka – популярное место для езды на горных велосипедах, расположенное на юге Рас-эль-Хаймы. Здесь есть несколько велосипедных трасс длиной от 15 до 50 км. Между каменистыми скалами пролегает удобная дорога. Одни из самых захватывающих горных маршрутов, которые можно посетить: Wadi Bih и Wadi Asimah, Shamal, Khatt Springs и Digdagga.

Горная местность Рас-эль-Хаймы делает эмират популярным местом для проведения фитнес- мероприятий, включая забеги Urban-Ultra Hajar 50&100 и Wadi Ghalilah Vertical Run. В горах также есть специально оборудованные места для кемпинга и наблюдения за рассветами и закатами.

Однако самое известное экстремальное приключение в Рас-эль-Хайме – самый длинный в мире зиплайн Jebel Jais Flight, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Его длина составляет 2832 метра, что равняется 28 футбольным полям. Спуск начинается на отметке 1680 метров над уровнем моря. Вы пролетите над горной цепью со скоростью до 150 км/час.

Также предлагается Jebel Jais Zipline Tour – часовой тур по девяти горным локациям, соединенным семью зиплайнами, проходящими над скалами и каньонами Джебель Джейс. Общая протяженность зиплайнов составляет 5 км (длина каждого – от 337 м до 1 км в длину), скорость полета достигает 60 км/ч. С точки на точку вы несетесь по воздуху с кульминацией в виде приземления на подвесной мост, висящий над пропастью на высоте 300 м над землей.

Перед поездкой можно ознакомиться и забронировать свое приключение на сайте.

Via Ferrata – это туристический маршрут, который включает подъем на скалы по специальным металлическим скобам, пешие переходы по горам и спуски по зиплайнам. Via Ferrata в переводе означает "железная тропа". Всех участников пристегивают к страховочному тросу с начала и до конца пути по горному склону. Высота маршрута достигает 120 метров. Пешие участки чередуются с зиплайнами, последний из которых длиной 300 метров.

Jais Sky Maze – новый аттракцион с рядом препятствий, канатных дорог и подвесных мостов. Развлечение идеально подойдет для групп до 15 человек и займет час. Квалифицированная команда Toro Verde будет сопровождать посетителей на протяжении всего пути и обеспечит соблюдение самых высоких стандартов безопасности.

Bear Grylls Explorers Camp – единственный на Ближнем Востоке экстремальный лагерь Беара Гриллса, известного путешественника, телеведущего и специалиста по выживанию. Здесь гости могут пройти один из коротких (4 часа или пол дня) или длинный (день) курсов по выживанию в дикой природе. Необычное приключение подходит для всей семьи.

Ловле жемчуга хочется уделить особое внимание ввиду трудоемкости и уникальности. Сегодня в Рас-эль-Хайме жемчуг выращивают искусственно, на единственной во всем Персидского заливе жемчужной ферме Suwaidi Pearls. Свою продукцию ферма продает ювелирам по всему миру.

В 2005 году Абдулла Аль Сувейди, внук последнего ловца жемчуга, решил возродить традиции и продолжить семейное ремесло. Начиная с 12-го века, история семьи Аль Сувейди была неразрывно связана с историей жемчуга в регионе Персидского залива. Узнать, как жили ловцы жемчуга, подержать в руках раковины и найти в одной из них настоящий жемчуг можно на увлекательной экскурсии, которые проводят на ферму по выращиванию жемчуга в Рас-эль-Хайме.

Ферма Suwaidi Pearls располагается у подножия Хаджарских гор в районе Аль-Рамс, на понтоне, к которому посетителей везут на традиционных лодках. Вы сможете извлечь раковину с жемчужиной из воды и при желании купить драгоценный подарок, который найдете сами. Также на экскурсии вам расскажут об истории ловли жемчуга в регионе, покажут процесс выращивания искусственных жемчужин и угостят традиционным кофе и финиками. Для любителей активного отдыха экскурсию на ферму можно дополнить каякингом в мангровых зарослях.

Рас-эль-Хайма – рай для желающих сделать качественный фото- и видеоконтент, в том числе и для социальных сетей, которые столь популярны среди молодежи. Сюда можно лететь уже ради фото в горах и пустыне. Огромный плюс для блогеров, фотографов, художников и в том, что Рас-эль-Хайма – не заезженное место и здесь всегда можно сделать эксклюзивный продукт.

Колорита добавляет местная фауна – в два счета можно заснять крабов или морскую звезду.

Большинство жителей Рас-эль-Хаймы на высоком уровне владеют английским языком. Кроме того, бросается в глаза их гостеприимность: можно получить ответ на любой вопрос (как заказать такси, что это за мечеть и даже что лучше не надевать, отправляясь в публичные места).

Последний пункт интересует преимущественно женский пол. Спешим обрадовать, на территории отелей, просто в городе или в местах развлечений можно носить все, что угодно. Если же вы собрались в мечеть или музей, лучше отказаться от излишне открытой одежды, чтобы проявить уважение к местной культуре.

Отсчет истории Рас-эль-Хаймы начался с 5000 года до н.э., а это более 7000 лет назад. Именно здесь зарождалась цивилизация в ОАЭ, о чем хранят напоминание исторические крепости, национальный музей и рыбацкие деревни-призраки, которые активно восстанавливают археологи.

В разное время эта местность была известна как Джульфар, Маджан и Аль Сир. Эмират служил одним из самых важных торговых центров в регионе. Так, исторические записи свидетельствуют, что в 10 веке местные торговцы путешествовали в Китай и Занзибар.

18 исторических крепостей, замков и башен напоминают, что Рас-эль-Хайму не раз завоёвывали или осаждали: сначала сасаниды, потом исламские кланы Персидского залива, затем португальцы, голландцы и британские войска.

Форт Дайя расположен на возвышенности в плодородной бухте, которая с третьего тысячелетия до нашей эры была населена людьми. Крепость была построена в 19-м веке на месте более древней постройки. Это единственная сохранившаяся крепость в горах на территории ОАЭ. Из крепости открывается панорамный вид на финиковые плантации, море и величественные горы.

При раскопках под мечетью Мохаммеда Бин Салима были обнаружены останки более ранней мечети, построенной в 18-м веке. Она была разрушена в 1819-20 гг во время британской оккупации. На ее месте была выстроена новая мечеть.

Аль-Джазира-аль-Хамра ― последнее традиционное поселение, сохранившееся в ОАЭ. Здесь есть и защитная крепость, и небольшой рынок, и мечеть, и жилые дома. Среди них как простые лачуги, так и примитивные особняки с двориками, которые принадлежали богатым торговцам жемчугом.

Отличительной чертой в Рас-эль-Хайме также является особо бережное отношение к археологическим находкам. Местные жители хранят древние традиции и с удовольствием рассказывают о них путешественникам. В современной Рас-эль-Хайме до сих пор можно посмотреть и поучаствовать в гонках на верблюдах, соколиной охоте и добыче жемчуга.

Также в Рас-эль-Хайме пронесли через века любовь к музыке и танцам. Один из древнейших видов искусства, присущий только этому эмирату – представления Аль-Ваххабия, во время которых барабанщики, танцоры и исполнители стоят рядами, поют, двигаются вперед и назад и затем наклоняются, изображая нападение и защиту во время поединка и используя традиционное оружие и мечи.

Кроме того, в Рас-эль-Хайме проводят ежегодные выставки, где местные дизайнеры и деятели искусства могут презентовать свои творения.

В эмирате очень активно развивают туризм. Доказательством тому являются отели высшего класса. The Cove Rotana Resort, Double Tree by Hilton, Rixos Bab Al Bahr, Waldorf Astoria, The Ritz-Carlton предлагают клиентам идеально чистые пляжи и весь спектр услуг, о которых можно только мечтать.

Вызывает восхищение уровень строительства в эмирате (в особенности, дороги) и чистота.