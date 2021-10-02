Замки, дракон, шедевр да Винчи и самый большой аквапарк Европы. Рассказываем, чем вас и ваших детей удивит Польша

Многие родители уже сейчас задумываются, как сделать осенние каникулы интересными и полезными для ребенка. Очевидный вариант – съездить семьей к морю, в Турцию или Египет. Благо, едва ли не все турагентства предлагают поездки в эти страны. Но что делать, если в Турции были уже много раз, да и курорты Египта поднадоели? Ехать за впечатлениями!

OBOZREVATEL собрал маршруты по Европе, которые подойдут как семьям с детьми, так и целому классу. Вам остается только выбрать.

Самый ближний к нам, но от этого далеко не самый скучный вариант – это Польша. Не уверены, что вам и вашим детям будет интересно? Зря! Мы подскажем, где провести каникулы в Польше, что просмотреть и попробовать. Но сначала – правила въезда. Вы должны быть привиты от COVID-19 одной из четырех вакцин, разрешенных в Европе: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson. Либо переболеть "короной" – в этом случае вам тоже не грозит 10-дневный карантин. Дети до 12 лет могут въезжать с вакцинированными или переболевшими взрослыми без прививок.

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Попасть в Польшу просто, и это довольно-таки недорого, оптимальный способ – самолет Rynair либо Wizzair (на момент написания статьи были билеты в Краков, Варшаву, Познань, Вроцлав, Гданьск и другие города как по 900, так и по 500 гривен). Но вполне приемлем и вариант с автобусами: перевозчиков – море.

Если же вы креативный учитель, которому под силу организовать экскурсионную поездку, и родители ваших учеников за идею "тура на каникулы", можете собраться и туристический автобус арендовать (22–25 гривен за километр). Скажем, до Львова всем классом – на поезде, а там пересядете в бус.

Итак, первый пункт нашего маршрута – Краков.

Краков не был разрушен во Вторую мировую, и поэтому здесь 5000(!) средневековых зданий: ратуша, рынок, костелы с совершенно немыслимыми витражами (местный туристический центр предлагает даже карту краковских витражей, с которой можно ходить по городу и одно за другим рассматривать эти произведения искусства). Но визитная карточка города – конечно, королевский замок Вавель над рекой Вислой.

Старая столица Польши до сих пор осталась нарядным городом, и на территории замка вы увидите как мощные оборонительные сооружения, так и легкие, изысканные постройки эпохи Возрождения. Ну а для детей там множество тематических экскурсий – и в сокровищницу, и даже в пещеру дракона, который, по легенде, жил под замком и терроризировал жителей старинного Кракова, пока два княжеских сына не придумали способ от него избавиться. Какой именно, не скажем: съездите – узнаете.

Украиноязычных и русскоязычных гидов в Кракове очень много, поэтому даже если вы не владеете польским либо английским, не беда: туристический центр и интернет вам в помощь. Кстати, везде, не только в этой точке маршрута, первым делом ищите в гугл-картах туристические и информационные центры – там вас всегда сориентируют, если вы заблудились, помогут зарядить гаджеты, подскажут нужную информацию, посоветуют гида, экскурсию, фотографа... Чтобы ваш ребенок почувствовал себя принцем или принцессой, вы вполне можете организировать фотосессию на территории замка.

Прогулка на кораблике по Висле, поездка в удивительную соляную шахту "Величка", больше похожую на сказочный подземный город, осмотр еще одного замка, Пескова Скала, в 25 километрах от Кракова… Вариантов интересно провести время масса, все зависит от вашего бюджета и от того, сколько времени вы хотите Кракову уделить. Однако, на наш взгляд, стоит попасть в два музея, которые, как говорится, must visit, если уж вы в Кракове. (Музеи обязательно гуглим, планируя путешествия, потому что раз в неделю в этих польских сокровищницах бесплатный день – можно сэкономить).

Первый музей – галерея князей Чарторыйских, бесценное собрание произведений искусства, главным экспонатом которого является "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи. Самый близкий к нам да Винчи, ближе нет – тут, надеюсь, долго объяснять не надо. (По понедельникам музей не работает, в остальные дни открыт).

И второе уникальное место – Музей-мастерская витража, единственная в Восточной Европе. Там проводят увлекательнейшие экскурсии и мастер-классы, от которых в восторге и дети, и взрослые.

Краков – Вроцлав, 271 км.

Скажем сразу: между всеми городами ходят и поезда, и автобусы FlixBus, добираться очень удобно – даже своим ходом.

Вроцлав тоже поражает воображение, особенно если учесть, что в годы Второй мировой войны исторический центр города был почти полностью разрушен. На многих зданиях, восстановленных буквально по кирпичику, можно увидеть фото, сделанные в 1945-м: тогда это были руины, которые, казалось, уже не спасти. Но смотришь, что было и как стало, – и проникаешься прямо-таки безграничным уважением к полякам, сумевшим все восстановить. Обязательно погуляйте по центру: ратуша и другие прекрасные здания стоят того, чтобы их увидеть.

Символ Вроцлава – забавные бронзовые гномы, которые встречаются на каждом шагу. (Из-за чего надо время от времени поглядывать под ноги). Гном-водитель автобуса, гном-гитарист, гном, который треплется по мобилке, суровый гном-байкер, отвязный гном-растаман… Стоит только захотеть – и прогулка превратится в квест: кто найдет больше гномов? А еще Вроцлав с его повсеместными велодорожками комфортный для прогулок на велосипедах. Чем раньше найдете прокат, тем больше увидите.

И, наконец, вот что дети гарантированно будут долго и с восхищением вспоминать, – зоопарк и океанариум "Африкариум", который входит в десятку лучших в мире. Узнать все о водоемах Африки и их обитателях, побывать в океанских глубинах – разве это не настоящее приключение?

Вроцлав – Познань, 180 км.

Третий пункт нашего маршрута – Познань. Здесь, помимо обязательной прогулки по центру и к очень красивому замку, советуем посетить Музей рогаликов. Во-первых, это местный, познаньский, специалитет, от которого за уши не оттащишь, во-вторых, вдруг у вас растет будущий кондитер? Мастер-классы там просто отличные, рецепты выпечки для мам и дочек – выше всех похвал. (А как из Познани быстро доехать, скажем, в город Берлин, если есть желание побывать не только в Польше, но еще и в Германии, мы вам в следующих маршрутах объясним).

Познань – Гданьск, 312 км.

Долгий переезд, но это того стоит. Гданьск – город с тысячелетней историей, обязанный своим шармом и колоритом Польше, Прибалтике и Пруссии. Рыбные ресторанчики с отлично приготовленной треской, прогулка по набережной, по центру города, жемчужиной которого является самый большой в мире кирпичный храм – Мариацка базилика (или Базилика Девы Марии). Со смотровой площадки этого сооружения, которое называют короной Гданьска, открывается отличный вид на город, но, чтобы его увидеть, нужно быть почти альпинистом – преодолеть 409 ступенек…

Обязательно найдите костел Святой Бригиды, ставший всемирно известным благодаря уникальному произведению искусства – янтарному алтарю, превзошедшему по площади даже легендарную янтарную комнату (сделанную в свое время, кстати, мастером из Гданьска). А для детей и подростков, особенно если они увлекаются всем, что связано с судостроением и морской тематикой, нет ничего лучше, чем Национальный морской музей. Найти его очень просто – спрашивайте знаменитый Журав. Это визитная карточка, самое узнаваемое сооружение, изображенное на всех магнитиках. Нечто среднее между подъемным краном и фортификационным сооружением. Музей – внутри.

Из Гданьска, если есть время, желание и не хнычет погода, можно проехать посмотреть знаменитые приморские города Гдыню и Сопот, а можно наведаться и в самый большой в мире замок – Мальборк (он в 60-ти километрах). Тевтонские рыцари начали строить эту крепость в XIII веке, в свое время там три года пробыл в плен сын Богдана Хмельницкого Юрий: Мальборк считался неприступным и таким, откуда невозможно сбежать. Во Вторую мировую замок был изрядно поврежден, однако восстановили его так мастерски, что даже не подумаешь, что здесь не все сохранилось со времен средневековья. Гулять по замку советуем с гидом либо аудиогидом: помещений много, легенд о рыцарях тоже, и все они достойны того, чтобы пересказывать их друзьям по возвращении домой. Музей янтаря в замке тоже чудесный – не пожалейте времени. Как, впрочем, и на то, чтобы поискать в гданьских магазинчиках что-нибудь янтарное на память.

Гданьск – Варшава, 357 км.

Самый долгий отрезок пути – и, наконец, нынешняя столица. Начинаем с исторического центра с Королевским дворцом, продолжаем – в абсолютно уникальных местах, куда сами поляки едут из разных уголков страны и едва не плачут, если не хватило билетов.

Центр науки "Коперник" – первый в списке таких мест. Билеты лучше брать заранее, на сайте, потому что желающих здесь побывать множество, особенно в выходные. Лучший в Польше планетарий. Лучший центр робототехники в Восточной Европе. Лучшие аттракционы, связанные с наукой. Если ваш ребенок не любит или не понимает математику, физику, химию, биологию, информатику, астрономию – "Коперник" это исправит. Пожалуй, единственный из всех, виденных нами музеев, откуда детей невозможно вытащить. Правда, есть риск, что после увиденного школьные уроки покажутся им нудными и неинтересными…

А второе уникальное место – это самый большой в Европе аквапарк Suntago в селе Вренча в 40 км от польской столицы. (Туда из центра Варшавы курсируют автобусы с надписью Suntago – не ошибетесь). Такого количества водных аттракционов и развлечений как для детей, так и для взрослых нет нигде!

Аквапарк открылся год назад, но популярен уже и в других странах, поэтому не удивляйтесь, если услышите немецкий язык, французский, чешский… Suntago – настоящая туристическая Мекка, и если доберетесь до Варшаву, там стоит побывать. (Билеты берем на сайте, чтобы наверняка).

Кроме того, Варшава – рай для шопоголиков. Аутлеты Ursus и Annopol порадуют ценами и количеством модных марок. За обновками-подарками вам туда: цены на брендовые вещи на порядок ниже, чем в Украине, ассортимент необъятный.

Где питаться и жить?

Гостиниц и апартаментов на любой кошелек в Польше предостаточно, а цены на проживание в хостелах (их очень много, и выглядят они порой круче, чем отели) стартуют от 330 гривен за человека. Мы советуем хостел либо квартиру (поскольку и то, и другое с кухней) – для группы или семьи.

Кафешек в Польше тоже безумное количество: поесть поляки любят. Простые бюджетные заведения, типа нашей "Пузатой хаты", называют молочными барами. Там можно и польский белый борщ журек попробовать, и pierogi ruskie, которые ничего общего с Россией не имеют, потому что это… галицкие вареники.

Во всех упомянутых городах невероятное количество стильных крафтовых кафешек – просто на каждом шагу. А если намерены готовить сами – супермаркеты вам в помощь.

Разумеется, перечисленные места и достопримечательности – далеко не все, что стоит посмотреть в Польше. Но ведь и каникулы длятся не так долго, как многим хотелось бы: всего лишь с 25 по 31 октября. За это время никак не успеть, допустим, объехать все польские замки – их несколько десятков. Не посмотреть все музеи (хотя, если любите искусство – постарайтесь попасть в национальные музеи не только в Кракове, но еще и во Вроцлаве и Варшаве), не обойти все потрясающие театры и концертные залы (хотя Форум музыки во Вроцлаве и Шекспировский театр-шкатулка в Гданьске – шедевры современной архитектуры), не побывать во всех живописных парках, не посмотреть все природные чудеса. Но составить список must see на зимние каникулы и даже на весенние вполне возможно…

Это только первый маршрут от OBOZREVATEL. Скоро мы предложим варианты путешествий на каникулы и по другим европейским странам.

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