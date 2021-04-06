Ведущий 'Орла и Решки' попал в эпицентр революции на съемках в Африке

Съемочной группе "Орла и Решки" вместе с ведущим Антоном Зайцевым пришлось пробираться через баррикады в Уганде.

Пока они работали над выпуском об озере Виктория, в стране началась революция. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

"Мы с командой возвращались в отель в столицу Уганды – Кампалу, как вдруг попали в жесткую передрягу, – вспоминает Зайцев. – Внезапно на улицах появились толпы агрессивных местных, а с ними – и военные с оружием. Дороги оказались перекрыты баррикадами из горящих покрышек – чтобы их проехать, нам пришлось пересесть на более юркие мотоциклы бодо-бодо".

По его словам, ситуация оказалась крайне опасной, им пришлось буквально перепрыгивать через горящие баррикады.

"На днях арестовали местного оппозиционера и кандидата в президенты Боби Вайна, толпы вышли на улицы, требуя его освободить. На следующий день мы узнали из новостей, что ситуация была даже страшнее, чем казалось – тогда на улицах Кампалы во время протестов погибли десятки человек. Благодаря мототаксистам нам чудом удалось выбраться из этого кошмара", – добавил ведущий.

После приезда в безопасный аэропорт съемочной группе не сразу удалось покинуть страну, в которой разбушевались протесты.

"В Уганде группу не сажали на рейс, потому что требовали билеты домой из той страны, куда они улетали. Африка и пандемия коронавируса – гремучая смесь, – отметила генеральный продюсер "Орла и Решки" Елена Синельникова. – Из-за революции, которая разгорелась в стране, ребятам пришлось ехать сквозь слезоточивый газ, выстрелы, по дороге у них потребовали ударить портрет нынешнего президента кулаком, требовали денег. В какой-то момент Антон даже бросил в кого-то свои тапки, чтоб защититься".

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