Вареные яйца – в мусорник: опубликован неожиданный рейтинг продуктов, которые нельзя есть в поезде

Признаемся самим себе в том, что отправляясь в путешествие на поезде, наверняка брали с собой целую сумку разных вкусностей.

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Но не любое блюдо пригодится для того, чтобы им лакомиться в вагоне поезда. И потому есть разумные объяснения, пишет Dailymail.

Недавно было опубликовано 20 продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть в поезде, и возглавляет рейтинг – копченая скумбрия.

Отметим, что вкусное для многих блюдо в качестве копченой скумбрии получило 49% голосов в рейтинге самых нежелательных в поезде.

Вы удивитесь, ведь на втором месте оказались вареные яйца с 43%, а третье заняли карри с 41%.

Как говорится в результатах рейтинга, четвертое место занимают бутерброды с яйцами (36%), в то время как 35% считают, что голубой сыр (пятое) никогда нельзя есть в поезде.

Список наиболее нежелательных блюд в поезде продолжают крабовые палочки (шестое место, 34%), макароны с тунцем (седьмое место, 33%), креветки (седьмое место, 33%), сэндвич с тунцем (восьмое место, 31%) и суши ( девятое место, 24%) также не воспринимаются как выбор закусок во время поездки.

Обратим внимание, что проведенный опрос также ставит крест на следующих продуктах в поезде:

кебаб;

корнишоны из банки;

бурито;

жареная курица.

Добавим, что плитки шоколада (69%) и мягкие сладости (63%) были признаны менее опасными закусками, которые стоит есть в поезде.

ТОП-20 продуктов, которые никогда не следует употреблять в поезде:

1. Скумбрия копченая – 49%;

2. Вареные яйца – 43%;

3. Карри – 41%;

4. Бутерброды с яйцами – 36%;

5. Голубой сыр – 35%;

6. Шашлык и крабовые палочки – 34%;

7. Корнишоны из банки, паста с тунцем, бурито и креветки – 33%;

8. Сэндвичи с тунцем – 31%;

9. Суши – 24%;

10. Лапша в горшке – 23%;

11. Маринованный лук – 22%;

12. Жареная курица – 20%;

13. Бананы и самосы – 19%;

14. McDonald's/Burger King и другие остатки пищи – 18%;