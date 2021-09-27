В США запретят въезд для путешественников, полностью вакцинированных российским "Спутником V"

В ноябре в США вступят в силу новые правила пересечения границы, согласно которым въезд будет запрещен иностранцам, вакцинированным от COVID-19 препаратом "Спутник V" (РФ). Дело в том, что эта вакцина пока не одобрена ВОЗ и американским регулятором.

Как пишет The Washington Post, такой шаг Соединенных Штатов – это "еще один удар для производителей "Спутника V", который Москва с гордостью провозгласила первой зарегистрированной вакциной от коронавируса". Кроме того, добавили журналисты, российская вакцина была задумана как "мощный инструмент пандемической дипломатии", но ее ограниченное распространение за рубежом и медленные темпы доставки оставили ее позади не только западных, но и китайских препаратов.

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"Спутник V", скорее всего, попадет под ограничения, поскольку для въезда в Америку будет требоваться документ о полной иммунизации. "Приниматься" будут препараты, одобренные для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения. Сюда входят такие вакцины:

Pfizer;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

"Спутник V", разработанный Московским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, еще не признан. А на этой неделе ВОЗ объявила, что поставила на паузу сертификацию, так как нашла нарушения при производстве российский вакцины.

Если правила пересечения границы США не будут изменены, то попасть в страну не смогут не только россияне, привитые этим препаратом, но и ряд иностранцев.

Так, по данным Глобального центра инноваций в области здравоохранения при Университете Дьюка, во всем мире было закуплено около 448 миллионов доз "Спутника V". Чаще всего партии препарата поступали в страны с низким уровнем доходов.

При этом ранее США не ограничивали путешествия из России, но требовали у граждан РФ негативный ПЦР-тест.

Как писал OBOZREVATEL, недавно к членам делегации России в ПАСЕ применили дополнительные карантинные ограничения из-за "Спутника V". Так, россиянам, привитым непризнанной в ЕС вакциной от COVID-19, запретили покидать свой отель, за исключением поездок в здание Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).