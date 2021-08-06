В самолете начался "массовый протест" после того, как двоих мужчин попросили обуться. Видео

Пассажиры EasyJet встали на защиту двух молодых мужчин, которых хотели высадить из-за несоблюдения правил безопасности на борту самолета. Все дело в том, что мужчины сильно рассердились, когда бортпроводники попросили их надеть обувь перед посадкой.

Очевидцы также говорят, что экипаж Easyjet слишком остро отреагировал, когда двое мужчин "фыркнули" после просьбы надеть обувь, потому что они сидели в ряду у аварийного выхода. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

После этого стюардесса связалась с полицией и сообщила, что на борту находятся два "непослушных пассажира", а затем в самолет вошли четыре вооруженных офицера, конфисковали паспорта "нарушителей" и выгрузили их багаж.

Видео дня

Но другие пассажиры начали массово возражать. На видео можно заметить, как они говорят мужчинам "сесть" и "не выходить", протестуя против действий стюардессы. Также очевидцы начали объяснять экипажу, что эти двое мужчин ранее были "очень вежливы".

"Наш экипаж должен следить за тем, чтобы все пассажиры соблюдали требования безопасности. Мы должны всегда контролировать, соблюдают ли эти требования все присутствующие. Особенно это касается пассажиров, которые сидят в рядах аварийных выходов", – высказался о ситуации один из членов экипажа.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, в Харькове женщина устроила скандал при посадке на борт самолета. Она отказалась выполнять требование экипажа – надеть защитную маску.В связи с этим рейс с более 100 пассажирами на борту задержали на 30 минут.