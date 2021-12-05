В отелях Египта нашли массу нарушений и понизили звездность: кого закрыли в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде

В Египте во время проверки сотен туристических отелей в десятках нашли массу нарушений. В результате часть из них лишили звезд, а 18 гостиниц и вовсе закрыли из-за нарушения санитарных правил.

По инициативе министерства туризма Египта отели Хургады и Шарм-эль-Шейха начали проверять после массового отравления туристов в одном из отелей Хургады. Об этом сообщает портал АТОР.

В результате проверок закрыли три отеля в провинции Южный Синай (курорты Шарм-эль-Шейх, Дахаб и пр.), шесть - в провинции Красное море (Хургада и ее поселки, Марса Алам). Еще в девяти отелях региона запрещена работа пищеблоков из-за их неподобающего санитарного состояния.

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Примечательно, что контрольные комитеты запретили владельцам гостиниц их повторное открытие без новых проверок: инспекторы хотят удостовериться, что все требования от качества воды до температуры внутри холодильников будут соблюдены.

Также из-за плохого сервиса 30 отелям понизили звездность. В Южном Синае "звезды" потеряли 13 отелей. В провинции Красное море в звездности понижены 17 отелей.

По информации издания РБК-Украина в Хургаде запретили работу следующих отелей

Montillon Grand Horizon Beach Resort 4*;

Sphinx Aqua Park Beach Resort 4*;

Grand Hotel Hurghada 4*

Nemo Dive & Hotel 3* в Сафаге;

В свою очередь на курорте Шарм-эль-Шейх по запрет попали такие отели

Luna Sharm Hotel 3*

Sharm Inn Amarein 4*

Sharm Bride Aqua Hotel Resort & Spa 4*

Aida Better Life Resort 3*

Как сообщал OBOZREVATEL, в египетских аэропортах наблюдаются большие очереди у стоек регистрации, а также скопления людей на выходе и входе. Например, 28 ноября на два популярнейших курорта Красного моря – Хургада и Шарм-эль-Шейх прибыл 161 самолет с туристами.